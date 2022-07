Vestibular UNEB: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular UNEB: tudo sobre o processo seletivo

Fundada em 1983 e com suas instalações principais localizadas na cidade de Salvador, a Universidade do Estado da Bahia, também conhecida como UNEB, oferece ensino gratuito e de qualidade em cada um de seus 170 cursos de graduação e habilitações em 24 campus universitários.

A UNEB é mantida pelo Governo do Estado da Bahia através de sua Secretaria da Educação. Além de seus cursos presenciais, a universidade oferece também opções na modalidade EaD, Ensino a Distância.

Se você deseja fazer parte do processo seletivo para estudar nessa instituição, é fundamental que você conheça algumas informações muito importantes sobre o vestibular da UNEB. Confira!

Vestibular UNEB: provas

A próxima edição do vestibular da UNEB irá oferecer mais de três mil vagas para os seus candidatos.

Vestibular UNEB: inscrições e taxas

As inscrições para a UNEB permaneceram abertas de 03 a 16 de junho de 2022, com uma taxa de inscrição de R$100,00. Todas as inscrições deveriam ter sido realizadas dentro do prazo estabelecido e sempre no site da instituição.

Os candidatos que faziam parte de certos grupos puderam solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Vestibular UNEB: ENEM

Todos aqueles que participaram do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, podem concorrer por meio da distribuição de vagas pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada. Dessa forma, é importante que você fique atento às datas e aos prazos do exame e da inscrição na plataforma.

Vestibular UNEB: c otas

O vestibular da UNEB destina 40% de suas vagas aos candidatos que se declaram negros ou pardos.

Desse percentual, 5% se destinarão a candidatos indígenas, 5% para candidatos quilombolas, 5% para candidatos ciganos, 5% para candidatos com deficiência, com transtorno do espectro autista e 5 % para candidatos transexuais, travestis e transgêneros.

Vestibular UNEB: o utros requisitos

As cotas serão aplicadas apenas aos candidatos que também respeitarem os seguintes requisitos:

Estudaram em escola pública durante todo o ensino médio;

Possuem renda bruta igual ou inferior a quatro vezes o salário mínimo;

Não possuem um título de graduação.