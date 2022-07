Vestibular UNESPAR: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular UNESPAR: aquilo que você deve saber

A Universidade Estadual do Paraná, conhecida como UNESPAR, é uma instituição de ensino superior mantida pelo Governo do Estado do Paraná.

Se você deseja fazer parte do processo seletivo para estudar nessa instituição, é fundamental que você conheça algumas informações muito importantes sobre o vestibular da UNESPAR. Vamos conferir!

Vestibular UNESPAR: próxima edição

O edital para o vestibular 2023 ainda não foi disponibilizado para o público. Porém, mesmo antes da disponibilização do documento, a UNESPAR divulgou que período de inscrição que será entre os dias 02 de agosto e 03 de outubro de 2023, com previsão de aplicação das provas na data de 06 de novembro de 2023, nas mesmas cidades em que a universidade mantém seus campi (Curitiba, Campo Mourão, Apucarana, Paranaguá, Paranavaí, São José dos Pinhais e União da Vitória). Serão oferecidas vagas em setentas cursos.

Vestibular UNESPAR: vagas

A comissão organizadora do vestibular irá destinar 50% das vagas totais do vestibular para estudantes que concluíram todo o ensino médio em escolas públicas e para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas.

Os 50% das vagas ficam assim distribuídos: 25% para estudantes vindos das escolas públicas, 20% para estudantes vindos de escolas públicas que se declararem pretos e pardos e 5% para as pessoas que se declaram indígenas ou portadores de deficiência.

Ao fazer sua inscrição, você deverá escolher se fará a prova pela ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

Vestibular UNESPAR: última edição

Em sua última edição do vestibular, cuja seleção foi feita pela classificação das notas do ENEM, a UNESPAR ofereceu mais de três mil vagas para diversos cursos. A escolha por essa forma classificação aconteceu devido ao andamento da pandemia de COVID-19 na ocasião.

Vestibular UNESPAR: funcionamento

Se forem seguidas as regras de classificação que vigoraram nos anos anteriores, as formas para ingresso na UNESPAR acontecerão por dois caminhos:

Por meio da média final obtida vestibular da UNESPAR

Por meio da nota obtida na prova do ENEM

No momento de inscrição, o candidato deve optar por uma língua estrangeira, Inglês ou Espanhol, a cidade e o campus no qual pretende fazer a prova e a cidade em que pretende estudar.