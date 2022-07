Vestibular Unifimes: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular Unifimes: principais informações sobre o processo seletivo

No município de Mineiros (Goiás), foi criada, no ano de 1985, a Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior. Posteriormente, em 2011, a fundação seria credenciada como centro universitário e passaria a manter o Centro Universitário de Mineiros, a Unifimes.

A instituição é o alvo de muitos vestibulandos, principalmente aqueles que querem ser aprovados no curso de Medicina.

Se você quer prestar o vestibular da Unifimes, confira algumas informações muito importantes sobre o funcionamento do processo seletivo.

Vestibular Unifimes: o curso de Medicina

Com apenas 45 vagas, sendo 35 a serem preenchidas por candidatos que prestarem o vestibular e as 10 restantes para serem preenchidas por candidatos por meio da nota do obtida no ENEM, o ingresso no curso de Medicina fica cada vez mais concorrido.

Vestibular Unifimes: inscrição

O vestibular da Unifimes é organizado pela Vunesp, a Fundação Para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista. Dessa maneira, as inscrições para o processo seletivo devem ser feitas no site oficial da fundação.

Para a próxima edição do processo seletivo, os candidatos poderão se inscrever entre os dias 11 de julho e 22 de setembro.

Vestibular Unifimes: taxas de inscrição

A taxa de inscrição é de R$420,00 para os candidatos que forem participar do vestibular e de R$300,00 para os que forem usar as notas do ENEM. As duas taxas são relativas ao curso de Medicina.

Vestibular Unifimes: estrutura de provas

Com aplicação em apenas uma fase, a qual acontece na sede da instituição em Mineiros, a prova do vestibular de Medicina da Unifimes será dividida em três partes:

1) oito questões dissertativas das matérias de Química (4 questões) e Biologia (4 questões). A nota máxima dessa prova será de 32 pontos, uma vez que cada questão irá valer 4 pontos.

2) prova composta por 40 questões objetivas, abrangendo as matérias de Língua Portuguesa, com 10 questões, Matemática, com 10 questões e, por fim, Geografia, História, Língua Inglesa e Física, cada uma com 5 questões.

3) prova de redação.

Todas as provas possuem caráter eliminatório.

Vestibular Unifimes: aplicação das provas

As provas para a edição 2023 do vestibular serão aplicadas no dia 16 de outubro de 2022.