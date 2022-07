Vestibular Unisinos: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular Unisinos: todas as principais informações sobre o processo seletivo

A Unisinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. A instituição possui uma tradição de mais de 50 anos na área de ensino no Brasil.

Devido ao grande número de oportunidade oferecidas pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da Unisinos? Então esse artigo é para você! Continue lendo para descobrir mais sobre as formas de ingresso na universidade.

Vestibular Unisinos: como funciona?

O vestibular da Unisinos é feito de maneira online, através de prova previamente agendada. O candidato terá duas horas para fazer a prova, que consiste na elaboração de uma redação a partir de um tema proposto pela instituição. O resultado será enviado em até 3 dias para o candidato no e-mail indicado no momento da inscrição.

Essa é uma maneira bastante prática para o ingresso na universidade e que conta também com a vantagem da economia visto que não haverá qualquer despesa de deslocamento do futuro aluno. A universidade também não realiza a cobrança de taxas de inscrição de nenhum tipo.

Confira mais informações sobre o vestibular no site oficial da Unisinos: https://www.unisinos.br/graduacao/

Unisinos: uso da nota do ENEM

As notas obtidas nas provas do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, poderão ser usadas como critério de classificação para o ingresso na Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Para participar nessa modalidade, basta selecionar a opção “ENEM” no momento da inscrição.

Você pode se inscrever por meio do formulário disponível no site: https://inscricaograduacao.unisinos.br/iniciar-inscricao?forma-ingresso=enem

Unisinos: t ransferência externa

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos também oferece uma oportunidade de ingresso para candidatos que já estão matriculados em uma outra instituição de ensino superior.

O edital do processo de transferência pode ser encontrado em: https://www.unisinos.br/graduacao/images/docs/2022/edital/Resol_28-22_Edital_Extravestibular_2022-2_revisado.pdf