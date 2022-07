Vestibular Uniube: descubra como o processo seletivo funciona

Vestibular Uniube: como funciona?

A Uniube, Universidade de Uberaba, foi fundada em 1947 e é uma instituição particular que oferece mais de oitenta cursos e conta com uma extensa rede de polos de EaD em todo o território brasileiro.

Se você quer saber mais sobre o vestibular da Uniube, esse artigo é para você! Continue lendo e descubra mais informações sobre o processo seletivo.

Uniube: modalidades de cursos oferecidas

Os cursos da Uniube são oferecidos de três maneiras: Graduação Presencial, nos campi de Uberaba e Uberlândia, Graduação EaD ou Pós-Graduação.

Funcionamento do vestibular

Os vestibulares da Universidade de Uberaba acontecem duas vezes. Para realizar a própria inscrição no processo seletivo, o candidato deverá pagar uma taxa de R$50,00.

As provas são compostas por cinquenta questões que abrangem as matérias de Ciências da Natureza, Linguagem, Matemática e Ciências Humanas.

Vestibular Uniube: Medicina

Há um diferencial quando o objetivo é o curso de Medicina. Isso porque, a prova de vestibular para Medicina é formada por 60 questões seguidas da produção de uma redação. A taxa de inscrição também é diferente: R$300,00.

Vestibular Uniube: PIAS

O PIAS, Processo de Ingresso Por Avaliação Seriada, é uma das maneiras mais interessantes para ingressar em um curso de nível superior.

O PIAS, também adotado pela Universidade de Uberaba, consiste na avaliação periódica do candidato, uma vez ao ano, no decorrer do ensino médio, sempre ao final de cada ano. Ao passar pelas três etapas, o candidato fará sua opção de curso na última etapa do processo.

Vestibular Uniube: EaD

Os cursos oferecidos em modalidade EaD pela Uniube possuem um vestibular próprio, aplicado de forma presencial duas vezes ao ano.

Vestibular Uniube: o uso da nota do ENEM

A pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, também é aceita para o ingresso na universidade e pode ser usado pelos candidatos.