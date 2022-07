Vestibular UVA: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular UVA: confira mais informações sobre as formas de ingresso

A UVA, Universidade Estadual do Vale do Acaraú, é uma instituição de ensino superior pública e com sede principal na cidade de Sobral, no Ceará.

Por causa do grande número de cursos de graduação oferecidos pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos estudantes brasileiros.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da UVA? Então esse artigo é para você! Continue lendo para descobrir mais sobre as formas de ingresso na universidade.

Vestibular UVA: próximas edições

A UVA organiza os exames do vestibular para a seleção dos seus alunos e aplica as provas duas vezes ao ano, sendo uma em cada semestre.

O cronograma para a próxima edição do vestibular ainda não foi disponibilizado. Porém, você ainda pode saber mais sobre as formas de ingresso na UVA. Vamos conferir!

Vestibular UVA: formas de ingresso

Vestibular tradicional: o candidato que optar por essa modalidade poderá agendar sua prova dentro das datas disponibilizadas pela instituição, adaptando sua agenda para os melhores dias e horários disponíveis. Mais informações sobre o vestibular podem ser encontradas no site: https://vestibular.uvanet.br/apps/view/index.php

Transferência: essa forma de ingresso é destinado aos estudantes que já frequentam um curso de nível superior e que querem solicitar a mudança de local de estudo para a UVA. Para participar desse processo seletivo, o candidato deve estar regularmente matriculado em sua instituição e deve estar frequentando as aulas normalmente.

Uso da nota do ENEM: a instituição também pode fazer uso das notas obtidas pelos candidatos na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para classificação e aprovação na UVA, desde que o candidato tenha atingido ao menos 450 pontos de média total e que a sua nota na prova de redação seja maior que zero.