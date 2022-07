Vestibular Vunesp: como funciona a segunda fase do processo seletivo?

A Vunesp, Fundação para o Vestibular da Universidade paulista, é uma entidade de caráter privado, sem fins lucrativos, que organiza os vestibulares que permitem o acesso dos candidatos selecionados à UNESP, a Universidade Estadual Paulista.

A UNESP é uma das melhores universidades de todo o Brasil. Assim, não é de se surpreender que seu vestibular seja tão concorrido.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com algumas informações importantes sobre a segunda fase do vestibular. Confira!

Vestibular Vunesp 2023

As datas do próximo vestibular da Vunesp já foram definidas. Os candidatos poderão se inscrever a partir do dia 5 de setembro e as inscrições permanecerão abertas até o dia 10 de outubro de 2022.

A primeira fase da prova irá acontecer no dia 15 de novembro de 2022. A segunda, por sua vez, será aplicada no dia 19 de dezembro de 2022. O resultado deverá ser publicado em fevereiro de 2023.

Saiba que o vestibular reserva 50% de suas vagas para os alunos que frequentaram todo o ensino médio em escolas públicas.

Vestibular Vunesp: segunda fase

A segunda fase do vestibular será formada por uma prova de 60 questões que deverão ser respondidas de maneira objetiva. O candidato também deverá elaborar uma redação.

A prova possui uma pontuação máxima total de 100 pontos, sendo que 72 podem ser obtidos a partir das questões objetivas e 28 da prova de redação.

Vestibular Vunesp: o dia da prova

No dia da prova da segunda fase do vestibular você deverá levar um documento original com foto e caneta esferográfica preta com corpo transparente.

Outros itens como lápis, borracha, apontador, régua transparente e alimentos serão permitidos desde que colocados em sacos plásticos transparentes.

Alguns itens são proibidos e não devem ser levados no dia do exame de segunda fase, como boné, calculadora, relógios, óculos escuros, etc.