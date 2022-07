Vestibulares de Direito com inscrições abertas: confira quais são eles

O vestibular do curso de Direito é um dos mais concorridos. O vestibulando que optar por esse curso deve saber que irá enfrentar certa dificuldade na disputa por uma vaga.

Diversas são as instituições que oferecem o curso no Brasil. Para te ajudar no seu processo de escolha, o artigo de hoje separou um resumo com uma relação de vestibulares para o curso de Direito que estão com inscrições abertas ou que irão abrir as inscrições em breve. Leia a lista com atenção e realize a sua inscrição!

Vestibulares de Direito com inscrições abertas: a seleção

Descubra uma relação de algumas instituições que estão com inscrições abertas para o vestibular do curso de Direito:

Vestibular Fuvest 2023:

O edital do tradicional vestibular da Fuvest, para ingresso na USP, ainda não foi divulgado. Porém, já sabemos quais serão as principais datas da próxima edição do processo seletivo.

As inscrições irão acontecer entre os dias 15 de agosto e 23 de setembro de 2022.

Vestibular UVA 2022/2:

As inscrições para o vestibular da UVA já começaram e irão até o dia 12 de agosto de 2022.

Vestibular Unesp 2023:

A divulgação do edital do vestibular da Unesp irá acontecer em agosto de 2022 e as inscrições deverão ser realizadas entre o dia 5 de setembro de 2022 e o dia 10 de outubro do mesmo ano.

Vestibular UEL 2023:

A UEL, Universidade de Londrina, divulgou as datas do calendário do vestibular 2023. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 25 de agosto e 10 de outubro

Vestibular UFJF 2023:

As Inscrições para o vestibular UFJF já começaram e continuarão abertas até o dia 5 de setembro de 2022.

Vestibular UFRR 2023:

As inscrições para o vestibular da UFRR acontecerão entre os dias 1 de agosto e 2 de setembro de 2022, com solicitação da taxa de isenção entre o período de 1 de agosto até 5 de agosto de 2022.