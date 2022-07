Vestibulares de Psicologia com inscrições abertas: confira!

Vestibulares de Psicologia com inscrições abertas: conheça algumas delas

O vestibular do curso de Psicologia pode ser incluído entre os mais concorridos. O vestibulando que optar por esse curso deve saber que irá enfrentar certa dificuldade na disputa por uma vaga.

Muitas são as instituições que oferecem o curso. Para te ajudar no seu processo de escolha, o artigo de hoje separou um resumo com uma relação de vestibulares para o curso de Psicologia que estão com inscrições abertas ou que irão abrir as inscrições em breve.

Leia a lista com atenção e realize a sua inscrição no processo seletivo de seu agrado.

Vestibulares de Psicologia com inscrições abertas: a seleção

Confira uma lista com algumas universidades que estão com inscrições abertas para o vestibular do curso de Psicologia:

Fuvest 2023

O curso de Psicologia da USP é um dos melhores do país.

Ainda que o edital não tenha sido divulgado pela Fuvest, as datas já estão estabelecidas, sendo as inscrições devendo ser feitas de 15 de agosto a 23 de setembro. A primeira fase do vestibular acontecerá no dia 4 de dezembro e a segunda fase nos dias 8 e 9 de dezembro.

UFJF 2023

A divulgação do edital ocorreu em 4 de julho de 2022 e as inscrições começaram em 18 de julho e poderão ser realizadas até o dia 5 de setembro de 2022.

UFRR 2023

As inscrições para o vestibular da UFRR acontecerão entre os dias 1 de agosto e 2 de setembro de 2022, com solicitação da taxa de isenção entre o período de 1 de agosto até 5 de agosto de 2022.

Unesp 2023

A Unesp (Universidade Estadual Paulista) também oferece o curso de Psicologia.

A divulgação do edital do vestibular da Unesp irá acontecer em agosto de 2022 e as inscrições deverão ser realizadas entre o dia 5 de setembro e 10 de outubro de 2022.

UEL 2023

A UEL, Universidade de Londrina, divulgou as datas do calendário do vestibular 2023. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 25 de agosto e 10 de outubro