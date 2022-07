Vídeo: fortes chuvas causam destruição e deixa populares desabrigados, no Sertão

As fortes chuvas que atingiram Alagoas durante o início deste final de semana causou diversos transtornos em várias cidades do Estado. Uma delas foi Major Izidoro, na região do Sertão de Alagoas. Muitos moradores do município ficaram desabrigados e desalojados devido as fortes correntezas que tomaram conta de algumas ruas da cidade. Parte da população…

