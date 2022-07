Visa Infinite: conheça os cartões de crédito com aprovação fácil

Não é novidade para ninguém que os cartões de crédito são úteis no nosso dia a dia. No entanto, muitas pessoas ainda lutam para obter um produto financeiro fácil de aprovar e de alto limite. Então, que tal conhecer o Visa Infinite?

Se você está tentando obter um novo cartão de crédito e deseja um limite alto, o Visa Infinite tem algumas opções. Além dos cartões oferecidos pela Visa, existem muitas ofertas de outras operadoras, como Nubank, C6 Bank, Banco Pan, Next, Neon e muito mais. Conheça um pouco mais de cada opção na matéria deste domingo (31) do Notícias Concursos.

Os melhores cartões do Visa Infinite

Confira a lista que preparamos e veja qual cartão se adapta à sua realidade.

Santander Select Unique

O Banco Santander firmou parceria com a Visa Infinite para oferecer um cartão de crédito super fácil de obter. Você pode solicitar um cartão de duas maneiras: aprimeira é pelo app Way, abrindo uma conta e solicitando um upgrade. Outra maneira de solicitar o Santander Select Unique é abrir uma conta bancária no Santander gratuitamente e solicitar o produto financeiro.

XP Visa Infinite

O cartão XP é uma ótima opção se você costuma investir e tem dinheiro extra para isso. Para garantir o cartão com um bom limite, você precisa baixar o app e se cadastrar na XP Investimentos.

Então, com investimento de pelo menos R$ 5.000,00 em bancos nacionais de desenvolvimento ou renda fixa fica bem mais fácil. Depois disso, você precisa aguardar 45 dias para receber uma resposta de aprovação.

Bradesco Visa Infinite

O Banco Bradesco também oferece essa opção de cartão. No entanto, você precisará comprovar sua renda.

Itaú Uniclass Visa Infinite

Embora o Itaú Uniclass não seja o melhor em classificações, é uma opção que vale a pena para quem quer sair de uma anuidade. Além disso, assim como o Infinite, o cartão oferece muitos outros benefícios aos usuários Uniclass.

Smiles

Santander, Bradesco e Banco do Brasil oferecem opções de cartões Smiles Visa Infinite. É um cartão tão popular que até oferece a vantagem de milhas para comprar passagens aéreas.