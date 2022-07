Vítima é enforcada por suspeito durante roubo em via pública

Um homem roubou um celular, nessa sexta-feira (1º), no município de Palmeira dos Índios, na região Agreste de Alagoas. O seu nome não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em frente à Escola Estadual Humberto Mendes, no bairro Juca Sampaio. A PM informou…

Um homem roubou um celular, nessa sexta-feira (1º), no município de Palmeira dos Índios, na região Agreste de Alagoas. O seu nome não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu em frente à Escola Estadual Humberto Mendes, no bairro Juca Sampaio.

A PM informou que foi acionada pela vítima, que relatou ter sido abordada por um suspeito trajando camisa do Palmeiras, uma bermuda e boné nas cores brancas.

Os policiais relataram ainda que o suspeito realizou abordagem apertando o pescoço da vítima e tirando-lhe o celular do bolso. Em seguida, o criminoso fugiu e não foi localizado pela PM.