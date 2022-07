Vitória anuncia vagas para assistentes de educação infantil

A cidade de Vitória, no Espírito Santo, anunciou a abertura de vagas para assistentes de educação infantil. Com designação temporária e início imediato, os aprovados serão alocados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) a partir do fim deste mês.

Podem participar do processo seletivo profissionais com ensino médio completo e experiência na função de pelo menos seis meses. Há chances para atuação em jornadas de 30 e 40 horas semanais, com salários que variam entre R$ 1.286,17 e R$ 1.714,90.

Os contratados serão responsáveis por executar atividades de apoio aos trabalhos pedagógicos e de cuidado às crianças em diferentes unidades do CMEI, o que inclui ações de higienização e de acompanhamento de caráter lúdico, repouso, alimentação, locomoção e atividades extra-classe.

No momento da inscrição, os candidatos deverão preencher um formulário que possui caráter classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para o cargo. Posteriormente, os aprovados na primeira etapa serão convocados e deverão comprovar os requisitos e o tempo de exercício profissional, apresentando a documentação para admissão. Essa etapa também tem caráter eliminatório e classificatório.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 16 de julho para se inscrever pelo site da prefeitura de Vitória. Não há taxa de inscrição e mais informações estão disponíveis no edital.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão procurar a Coordenação de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Gestão e Planejamento (Seges) pelo e-mail processoseletivo@vitoria.es.gov.br ou a Coordenação Técnica de Pessoal da Secretaria de Educação (Seme) pelo e-mail cpessoalseme@vitoria.es.gov.br.

Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e fique por dentro de tudo o que acontece no mercado de trabalho!