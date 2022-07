WhatsApp deixa os usuários sempre “online” com ESTE bug; veja

Estar “online” no WhatsApp nem sempre significa que você está ativo na plataforma de mensagens. Muitas vezes o status aparece quando o aplicativo roda em segundo plano ou quando a versão web está aberta. Em outros casos, pode se tratar de um bug.

De todo modo, a funcionalidade está com os dias contados, uma vez que a opção de ocultar o status “online” já está sendo testada na versão beta do WhatsApp para Android e chegará em breve para os demais usuários do mensageiro.

Enquanto isso, é possível que os usuários da plataforma de mensagens ainda sofram com o “whatsapp online sozinho” ou “bug whatsapp online”. Esses termos foram identificados por buscas feitas no Google.

Como ocultar o status “online” no WhatsApp

Antes de qualquer coisa, será necessário se certificar de que estar na versão 2.22.16.12 do WhatsApp beta. Feito isso, entre nas Configurações e selecione Conta> Privacidade> Visto por último e online.

A opção chamada “Quem pode ver quando estou online” aparecerá e você terá que selecionar entre as opções: “Todos”, “Meu contatos”, “Ninguém” ou “Meus contatos exceto…”.

Vale ressaltar que a regra inversa continua válida. Sendo assim, se você tirar a visualização do “online” para uma pessoa ou todos, não poderá ver quando eles estiverem ativos também

Contudo, segundo o portal especializado WABetaInfo, em breve o recurso será liberado para a versão estável do mensageiro, incluindo para o sistema operacional iOS. Mas até lá, não há previsões.

Confira 7 truques para ficar invisível no WhatsApp

Enquanto a funcionalidade não é liberada, os usuários podem recorrer aos seguintes serviços:

Pela barra de notificação : através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma;

: através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma; Ativando o modo avião : acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet tem uma interrupção;

: acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet tem uma interrupção; Pelo aplicativo Unseen : a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no WhatsApp , mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular;

: a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no , mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular; Interrompendo a conexão com a internet : ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida;

: ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida; Através do aplicativo Flychat : essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela.

: essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela. Pelo WA Web Plus For WhatsApp : exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador.

: exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador. Através do WA Bubble For Chat: por fim, através desse programa é possível enviar mensagens sem abrir o WhatsApp. Basta acessar a plataforma por meio dele no celular.