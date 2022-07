WhatsApp: Gol libera pacote de mensagens gratuito durante voos

A Companhia aérea Gol anunciou na última segunda-feira (4) que não cobrará mais pelo pacote de mensagens em viagens nacionais e internacionais. Ou seja, os passageiros poderão se comunicar via WhatsApp, Facebook Messenger e iMessage sem precisar pagar. Até então, o serviço custava R$ 10.

Os aplicativos de mensagens são acessados através da plataforma de entretenimento da Gol, disponível em voos comerciais. Para ter acesso ao pacote gratuito, o passageiro deve deixar o celular no modo avião e conectado com a rede Wi-Fi da aeronave.

Todavia, o serviço é exclusivo para mensagens, sendo assim, não é permitido, enviar fotos, vídeos ou áudios, além de ser impossível a realização de videochamadas ou ligações de voz. Veja o passo a passo de como acessar o pacote a seguir.

Como ativar o pacote de mensagens da Gol?

O procedimento é bem simples, inclusive para que já é habituado com os serviços de bordo da companhia. Confira:

Coloque o celular em Modo Avião; Conecte o aparelho à rede Wi-Fi da aeronave (identificada como “gogoinflight”); Acesse a página “wifionboard.com” escaneando o QR Code do assento da frente ou digitando manualmente na barra de endereços do navegador (sem as aspas); Pronto! Basta navegar pelo portal Gol e seguir as instruções para ativar o pacote gratuito.

Pacotes pagos da Gol

Caso o pacote gratuito não seja o suficiente, o passageiro pode contratar outros pacotes da companhia. Confira:

Light 1 Hora: R$ 25 por 60 minutos de conexão;

Voo Light: R$ 40 até o fim da viagem; ou

Voo Max: R$ 58 sendo de alta velocidade sem limite de tempo. É possível consumir serviços de streaming (ou até trabalhar) durante as viagens.

Como recuperar a sua conta bloqueada do WhatsApp

O WhatsApp disponibiliza a confirmação de duas etapas para proteger ainda mais a conta no aplicativo. Embora os dados sejam protegidos com criptografia, recorrentemente criminosos conseguem invadir e clonar a conta.

Porém, quando isso acontece o sistema do mensageiro realiza um procedimento de bloqueio da conta simultaneamente. Assim, os criminosos não conseguem acessar as informações do usuário.

Sendo assim, para recuperar a conta ‘roubada’, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS.

Feito isto, o invasor que estiver usando a conta será desconectado imediatamente, uma vez que o código extra de segurança indica o verdadeiro dono da conta.

Vale ressaltar que o WhatsApp fica bloqueado durante 12h. Após esse período, a conta pode ser usada novamente.