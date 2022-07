WhatsApp lança lista de espera para grupos

O WhatsApp está testando uma funcionalidade que promete trazer mais controle aos administradores de grupos. Os gerenciados poderão escolher quem vai entrar no grupo através da criação de uma “lista de espera”.

O recurso só será disponibilizado para grupos em que a entrada seja por link. A novidade, em tradução livre, chamada “aprovação de membros em grupos”, permitirá que os administradores consultem quem mandou o pedido de participação.

WHATSAPP: Veja como recuperar a sua conta uma clonagem

Aprovação de participantes em grupo do WhatsApp

De acordo com o portal especializado WABetaInfo, a novidade foi descoberta na versão beta do WhatsApp (2.22.14.6) para Android. Por não ser um recurso padrão, os usuários deverão ativá-lo. No que se refere a aprovação da ferramenta, deve ocorrer dentro dos próprios grupos.

No entanto, ainda não há uma previsão para implementação do recurso na versão estável do mensageiro. Contudo, embora os testes estejam ocorrendo apenas no Android, o recurso também deve ser liberado para a versão iOS.

Saiba como recuperar a sua conta do WhatsApp bloqueada

O WhatsApp disponibiliza a confirmação de duas etapas para proteger ainda mais a conta no aplicativo. Embora os dados sejam protegidos com criptografia, recorrentemente criminosos conseguem invadir e clonar a conta.

Porém, quando isso acontece o sistema do mensageiro realiza um procedimento de bloqueio da conta simultaneamente. Assim, os criminosos não conseguem acessar as informações do usuário.

Sendo assim, para recuperar a conta ‘roubada’, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS.

Feito isto, o invasor que estiver usando a conta será desconectado imediatamente, uma vez que o código extra de segurança indica o verdadeiro dono da conta.

Vale ressaltar que o WhatsApp fica bloqueado durante 12h. Após esse período, a conta pode ser usada novamente.

