WhatsApp libera ferramenta que permite ocultar o status “online”

Algumas vezes, o que mais queremos é navegar pelas redes sociais sem que possam identificar que estamos online. No WhatsApp, por exemplo, o status fica visível para os contatos do usuário.

Pensando na privacidade dos usuários, o mensageiro passou a testar um recurso que permite ocultar a notificação “online”, assim, não será incomodado por alguém ao perceber que está ativo na plataforma de mensagens.

Como o novo recurso deve funcionar

De acordo com a divulgação do site WABetaInfo, a nova configuração permitirá ao usuário alterar os status “Online”, assim como funciona o recurso de “Visto por último” atualmente.

No “visto por último”, é possível escolher:

“Todos”: para que todos saibam dessa informação;

“Meus contatos”: para que apenas os seus contatos saibam;

“Meus contatos exceto”: para que pessoas específicas tenham o acesso;

“Ninguém”: para que ninguém saiba da sua última visualização.

No status de “online”, em resumo, o usuário terá as mesmas opções da configuração do “visto por último”. O site ainda ressalta que ao habilitar a nova possibilidade, também será aplicada a opção inversa.

Contudo, a opção ainda não está disponível para o público geral, pois está na fase de testes. No entanto, a expectativa é que em breve seja implementada nas versões Android e iOS do mensageiro.

Confira 7 truques para ficar invisível no WhatsApp

Enquanto a funcionalidade não é liberada, os usuários podem recorrer aos seguintes serviços:

Pela barra de notificação : através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma;

: através da barra de notificações é possível ler e até mesmo responder as mensagens em poucas palavras, sem entrar na plataforma; Ativando o modo avião : acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet tem uma interrupção;

: acessar o WhatsApp com o celular no modo avião possibilita que o usuário fique off-line, uma vez que a conexão com a internet tem uma interrupção; Pelo aplicativo Unseen : a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no WhatsApp , mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular;

: a ferramenta possibilita que o usuário fique invisível no , mesmo estando com o mensageiro aberto na tela do celular; Interrompendo a conexão com a internet : ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida;

: ao desativar a internet do celular, o WhatsApp pode ser acessado mesmo off-line. Desta forma as mensagens respondidas nesse período serão encaminhadas quando a internet for reestabelecida; Através do aplicativo Flychat : essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela.

: essa plataforma se conecta ao aplicativo de mensagens possibilitando que as notificações apareçam em balões, que podem ser lidos e respondidos sem acessar o WhatsApp na tela. Pelo WA Web Plus For WhatsApp : exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador.

: exclusivamente usado por quem usar a versão Web do mensageiro. O programa permite “esconder o online” dos usuários ativos pelo navegador. Através do WA Bubble For Chat: por fim, através desse programa é possível enviar mensagens sem abrir o WhatsApp. Basta acessar a plataforma por meio dele no celular.