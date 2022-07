WhatsApp libera usar QUALQUER EMOJI em reações nas mensagens

O CEO do WhatsApp, Mark Zuckerberg, anunciou uma nova funcionalidade na plataforma que permitirá que os usuários reajam a mensagens com novos emojis.

A novidade possibilita que o usuário reaja a mensagens no Whatsapp com qualquer emoji, sendo assim, é possível escolher entre as mais de 3.600 opções liberadas pelo mensageiro, além de ser possível trocar o tom de pele.

Com a atualização, os usuários poderão clicar sobre o símbolo de adição ao lado da lista dos seis emojis para reação já disponibilizados no WhatsApp. Pelo ícone, será possível ter acesso a todas as opções.

“Os emojis são mais populares hoje do que nunca, e a expansão atual do WhatsApp Reactions certamente impulsionará sua popularidade a alturas ainda maiores”, disse à imprensa Keith Broni, editor-chefe da Emojipedia, responsável pela criação dos ícones.

Em sua conta no Facebook, Zuckerberg aproveitou para comentar a iniciativa: “Estamos lançando a capacidade de usar qualquer emoji como reação no WhatsApp”, escreveu.

WhatsApp permite silenciar usuário numa chamada em grupo

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, implementou recentemente na plataforma de mensagens um recurso que permite silenciar pessoas específicas em chamadas de voz ou de vídeo em grupo.

Na prática, a ferramenta é útil no caso de pessoas que esqueceram de desativar o microfone ou que estejam no mesmo ambiente que você e não precisam escutar a mesma coisa, por exemplo.

De todo modo, é importante salientar que a funcionalidade está sendo liberada de forma gradativa. Sendo assim, é possível que a opção demore um pouco de aparecer para você no aplicativo.

Como silenciar pessoas no WhatsApp?

Com a chamada em grupo do WhatsApp em andamento, pressione e segure por alguns segundos sobre o ícone do participante que queira colocar em mudo. Quando aparecer o quadrinho de seleção, toque em “Silenciar [nome da pessoa]”.

Imediatamente, o áudio da outra pessoa não será mais ouvido na chamada. Quando isso acontecer, ela será notificada sobre a ação junto com uma instrução de como ter a desativação desfeita. Basta tocar no botão de microfone (na parte inferior da tela).