WhatsApp: Nova função permite que o usuário desative o status de online

O WhatsApp vai lançar mais uma novidade para aqueles que presam pela sua privacidade. Desta vez, o aplicativo permitirá que o usuário desative o status de online, sem a necessidade de bloquear o contato.

A função “visto por último”, que mostra quando você esteve online no aplicativo pela última vez, pode ser desativada. No entanto, muitos usuários ainda reclamam, desejando mais privacidade, para que não sejam monitorados.

De acordo com o site especializado nas atualizações do WhatsApp, o WABetaInfo, a função de desativar o status online está sendo testada na versão beta do aplicativo. No entanto, ainda não há previsão de quando será liberada.

Sua conta do WhatsApp foi clonada? veja como recuperá-la

O WhatsApp é a plataforma de mensagens mais utilizada pelos brasileiros. Por conta disso, quando o seu acesso é bloqueado, pode causar dores de cabeça ao dono da conta do aplicativo.

Normalmente, o WhatsApp é bloqueado quando alguém de má fé tenta clonar a conta. A prática permite que todas as informações do usuário sejam acessadas, possibilitando mais golpes futuros.

Por conta disso, uma boa dica para evitar esses crimes, é ativando a confirmação em duas etapas. Neste caso, se um criminoso tentar clonar a conta no mensageiro, não poderá acessá-la devido a bloqueio instantâneo.

Uma vez que o código extra de segurança é informado incorretamente na confirmação de duas etapas, o mensageiro bloqueia a conta durante 12h. Quando isso ocorre, o dono da conta recebe um SMS informando o ocorrido.

Logo, para recuperar o WhatsApp, basta aguardar as horas mencionadas.

Atualização do Windows 10

Ao atualizar o Windows 10, é possível que o usuário perca algumas personalizações pessoais e arquivos na área de trabalho. Neste sentido, é indicado adiar a instalação das atualizações e aguardar até que a falha tenha sido corrigida.

E-mail conectado em computador público

Quando acessar o seu e-mail em uma lan house, por exemplo, é possível que você deixe a sua conta aberta no computador. Diante disso, existe o risco de que terceiros possam acessar os seus dados no e-mail. Neste caso, é indicado realizar uma das opções listadas abaixo:

Altere imediatamente a senha da conta; Desconecte todas as sessões ativas; Habilite a autenticação em duas etapas; Habilite a notificação de login.