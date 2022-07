WhatsApp testa recurso para ocultar o status “online”

Após a insistência de seus usuários, o WhatsApp começou a testar uma configuração que permite ocultar o status “online” durante o uso do aplicativo. A novidade foi encontrada peço site WABetaInfo, na versão beta do mensageiro para Android (2.22.15.8).

Como funciona atualmente

Até o momento, não é possível esconder o status de “online” enquanto estiver na plataforma de mensagem. No entanto, os usuários conseguem ocultar a última vez que visualizou uma mensagem. Para isso, basta desativar a opção “visto por último”.

Como o novo recurso deve funcionar

De acordo com a divulgação do site, a nova configuração permitirá ao usuário alterar os status “Visto por último” e o “Online”. Veja!

No “visto por último”, será possível escolher:

“Todos”: para que todos saibam dessa informação;

“Meus contatos”: para que apenas os seus contatos saibam;

“Meus contatos exceto”: para que pessoas específicas tenham o acesso;

“Ninguém”: para que ninguém saiba da sua última visualização.

No status de “online”, em resumo, o usuário terá as mesmas opções da configuração do “visto por último”.

O site ainda ressalta que ao habilitar a nova possibilidade, também será aplicada a opção inversa. Ou seja, ao ocultar seus status “visto por último” e “online”, você também não poderá ver essas informações de outras pessoas

Contudo, é válido afirmar que a opção ainda não está disponível para o público geral, uma vez que ainda passa por testes. No entanto, a expectativa é que em breve seja implementada nas versões Android e iOS do mensageiro.

WhatsApp pretende aumentar prazo para apagar mensagens enviadas

O WhatsApp está testando na versão beta do mensageiro para Android um novo tempo limite para apagar uma mensagem depois de enviada. De acordo com as informações, a intenção é ampliar o prazo de uma hora, oito minutos e 16 segundos para 60 horas.

Além dessa nova opção, a empresa está desenvolvendo um recurso que permitirá que os usuários apaguem quaisquer mensagens recebidas em grupos. No entanto, até o momento não foi informado se haverá um tempo limite para que a ação possa ser realizada.

Se você possui a versão beta do WhatsApp no seu Android e ainda não identificou a opção de apagar uma mensagem após dois dias de enviada, tente atualizar o seu aplicativo. Vale ressaltar que a nova ferramenta está sendo liberada aos poucos.

Na última quinta-feira (30), o mensageiro recebeu uma atualização no menu reações. Agora, o mensageiro permitirá que o usuário reaja as mensagens com qualquer emoji, além dos já disponibilizados.

Como recuperar o histórico de conversas no WhatsApp

Caso tenha sido vítima de clonagem no WhatsApp, calma, pois é possível recuperar seu histórico de conversas através do backup. Com o auxílio do iCloud ou do Google Drive, há a possibilidade de importar o arquivo salvo no seu celular.

Veja os passos a seguir:

No Android

Acesse as “Configurações” do seu Android; Em seguida, toque em “Aplicativos” e depois em “WhatsApp”; Feito isto, vá em “Armazenamento” e clique em ”Limpar dados”; Na tela seguinte, clique em “Ok” (um backup será restaurado); Na sequência, abra o seu WhatsApp e informe o seu número e aguardar a verificação (o número deve ser o mesmo de quando o backup foi feito). Depois disso, o sistema buscará os backups automaticamente; Por fim, o sistema vai começar a restaurar as mensagens do backup encontrado.

No iOS

Antes de mais nada, desinstale e instale o WhatsApp; Feito isso, abra o aplicativo e informe seu número; Na sequência, o sistema vai detectar o backup salvo no iCloud; Depois disso, é só seguir as instruções na tela para restaurar seu histórico de conversas.