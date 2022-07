WhatsApp vai permitir que usuários reajam as publicações no Status

Assim como as reações aos Stories do Instagram, o WhatsApp está testando um recurso que facilitará o início de uma conversa a partir do Status. Basta enviar um emoji na aba de resposta da publicação temporária.

A atualização foi encontrada pelo site WABetaInfo, na versão 2.22.16.10 do WhatsApp Beta para Android. Ao selecionar um emoji, ele será enviado como uma mensagem comum no chat, diferente de como ocorre no Instagram.

8 opções de emojis

No Status, o usuário poderá escolher entre oito emojis, sendo: “carinha chorando de rir”; “carinha com olhos de coração”; “carinha de surpresa”; “carinha triste com lágrima”; “mãos juntas”; “aplausos”; “cone de festa”; e “cem pontos”.

Escolhida a figurinha, será enviada como uma mensagem comum a postagem de Status. Contudo, por ser um recurso ainda em desenvolvimento, ainda pode sofrer algumas mudanças. Todavia, não há previsão de ser liberado nas versões do WhatsApp.

Veja como colocar duas fotos no seu perfil do WhatsApp

Usuários do WhatsApp podem colocar duas fotos no perfil do aplicativo. Embora o mensageiro não possua uma ferramenta específica para essa edição, é possível juntar duas fotos em um outro aplicativo e transformá-las em uma única mídia para então ser usada.

Mesmo que pareça complicado, saiba que o procedimento é bem simples e prático.

Veja como juntar duas fotos pelo Instagram

Abra o Instagram em seu celular; Vá na opção de criar um Story; Em seguida, clique em “Layout” no menu à esquerda; Selecione um layout de tela dividida e tire uma foto ou carregue a imagem da câmera para preencher a foto da esquerda e a da direita; Ajuste a posição das imagens e toque no ícone de “Confirmar” ao centro da tela; Em vez de publicar o Story, toque no ícone de “Três pontos” no canto superior direito e selecione “Salvar”; Pronto! Caso não queira postar a montagem no seu Story, descarte-a.

Vale ressaltar que outros aplicativos que ofereçam a mesma opção de montagem também podem ser usados.

Veja como trocar a foto do perfil

Com a imagem das duas fotos salva na sua galeria, agora troque a foto de perfil do WhatsApp. Confira o passo a passo:

Abra o WhatsApp no seu celular; Vá até as “Configurações”; Toque na sua foto e, depois, no ícone de “Câmera”; Na próxima tela, escolha a opção “Galeria”; Feito isto, selecione a imagem que você criou, ajuste-a no espaço indicado; Para finalizar o procedimento, clique em “OK”.