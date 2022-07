WHATSAPP: Veja como colocar duas fotos no seu perfil

Usuários do WhatsApp podem colocar duas fotos no perfil do aplicativo. Embora o mensageiro não possua uma ferramenta específica para essa edição, é possível juntar duas fotos em um outro aplicativo e transformá-las em uma única mídia para então ser usada.

Mesmo que pareça complicado, saiba que o procedimento é bem simples e prático.

Veja como juntar duas fotos pelo Instagram

Abra o Instagram em seu celular; Vá na opção de criar um Story; Em seguida, clique em “Layout” no menu à esquerda; Selecione um layout de tela dividida e tire uma foto ou carregue a imagem da câmera para preencher a foto da esquerda e a da direita; Ajuste a posição das imagens e toque no ícone de “Confirmar” ao centro da tela; Em vez de publicar o Story, toque no ícone de “Três pontos” no canto superior direito e selecione “Salvar”; Pronto! Caso não queira postar a montagem no seu Story, descarte-a.

Vale ressaltar que outros aplicativos que ofereçam a mesma opção de montagem também podem ser usados.

Veja como trocar a foto do perfil

Com a imagem das duas fotos salva na sua galeria, agora troque a foto de perfil do WhatsApp. Confira o passo a passo:

Abra o WhatsApp no seu celular; Vá até as “Configurações”; Toque na sua foto e, depois, no ícone de “Câmera”; Na próxima tela, escolha a opção “Galeria”; Feito isto, selecione a imagem que você criou, ajuste-a no espaço indicado; Para finalizar o procedimento, clique em “OK”.

WhatsApp vai deixar de operar nestes celulares

O WhatsApp vai deixar de funcionar em mais alguns celulares. Isso porque, a atualização do mensageiro ficará incompatível com os sistemas operacionais mais antigos. Estão incluídos nesta lista iPhones (iOS), Android, KaiOS, entre outros. A medida vale a partir de 24 de outubro deste ano.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp” disse a empresa.

Confira os modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp

Veja a seguir:

iPhone 6S; iPhone 6S Plus e iPhone SE.

Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2.

Galaxy Trend Lite; Galaxy Xcover 2; Galaxy Trend II; Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini.

ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987

Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S.

Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.