WHATSAPP: Veja como recuperar a sua conta uma clonagem

Não é novidade. O WhatsApp é a plataforma de mensagens mais utilizada pelos brasileiros. Por conta disso, quando o seu acesso é bloqueado, pode causar dores de cabeça ao dono da conta do aplicativo.

Normalmente, o WhatsApp é bloqueado quando alguém de má fé tenta clonar a conta. A prática permite que todas as informações do usuário sejam acessadas, possibilitando mais golpes futuros.

Por conta disso, uma boa dica para evitar esses crimes, é ativando a confirmação em duas etapas. Neste caso, se um criminoso tentar clonar a conta no mensageiro, não poderá acessá-la devido a bloqueio instantâneo.

Uma vez que o código extra de segurança é informado incorretamente na confirmação de duas etapas, o mensageiro bloqueia a conta durante 12h. Quando isso ocorre, o dono da conta recebe um SMS informando o ocorrido.

Logo, para recuperar o WhatsApp, basta aguardar as horas mencionadas.

Atualização do Windows 10

Ao atualizar o Windows 10, é possível que o usuário perca algumas personalizações pessoais e arquivos na área de trabalho. Neste sentido, é indicado adiar a instalação das atualizações e aguardar até que a falha tenha sido corrigida.

E-mail conectado em computador público

Quando acessar o seu e-mail em uma lan house, por exemplo, é possível que você deixe a sua conta aberta no computador. Diante disso, existe o risco de que terceiros possam acessar os seus dados no e-mail. Neste caso, é indicado realizar uma das opções listadas abaixo:

Altere imediatamente a senha da conta; Desconecte todas as sessões ativas; Habilite a autenticação em duas etapas; Habilite a notificação de login.

Já pensou em editar uma mensagem já enviada no WhatsApp?

Você já enviou uma mensagem com erro de digitação no WhatsApp? Se sim, você percebeu o transtorno que é apagar e digitar a mensagem para enviá-la novamente. No entanto, ao que tudo indica, a equipe do mensageiro está preparando um botão para editar mensagens.

Segundo o site especializado WABetaInfo, os técnicos do mensageiro estão desenvolvendo um botão para alterar o conteúdo já enviado em conversas privadas ou em grupos. Vale ressaltar que a função está entre as atualizações mais aguardadas pelos usuários do aplicativo.

Conforme a descoberta do portal, o uso da ferramenta é bem simples, basta selecionar a mensagem, abrir o menu de opções, escolher a tecla “Editar” e alterar o conteúdo. Contudo, é importante frisar que o recurso estava prometido desde 2017.

Por fim, é importante destacar que, até o momento, não se sabe se os usuários conseguirão identificar se a mensagem foi editada ou não. No Telegram, por exemplo, é possível verificar se uma mensagem foi alterada.

Devido ao prazo de desenvolvimento, não é possível estimar quando o recurso estará disponível para os usuários do WhatsApp. De todo modo, a expectativa é que seja liberado ainda este ano.