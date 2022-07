www.roblox.com Resgatar Cartão Roblox Login (2022)

Roblox é uma plataforma de jogos online que não apenas permite que você jogue os jogos, mas também os cria. Roblox é destinado a pessoas de todas as idades, mas é amplamente jogado por adolescentes. Para jogar ou criar, você precisará de uma conta no Roblox. Além disso, você obtém benefícios adicionais se tiver cartões-presente no Roblox. Neste artigo, discutiremos como você pode fazer login na sua conta Roblox e resgatar seus cartões-presente Roblox.

Crie uma conta no Roblox

Se você não tiver uma conta no Roblox, terá que criá-la primeiro para jogar os jogos. Abaixo está o processo passo a passo completo para ajudá-lo a criar uma conta no Roblox-

Primeiro, abra o navegador e vá para a página de inscrição do Roblox. Para isso, basta clicar neste link .

Aqui, você terá que inserir vários detalhes, incluindo sua data de nascimento, seu nome de usuário, senha e seu sexo.

Assim que terminar, clique no botão Inscrever-se botão.

Fazê-lo vai criar sua conta no Roblox. Depois de se inscrever, você será direcionado para o seu painel.

Entrar no site Roblox

Se você já possui uma conta no Roblox e deseja acessá-la, basta acessar a página de login de onde poderá fazê-lo. Para fazer login no site da Roblox, siga as etapas abaixo-

Clique neste link para ir para a página de login do Roblox no seu navegador.

Você terá que inserir seu Nome de usuário/e-mail/telefone e seu Senha.

Após inserir os dados solicitados, clique no botão Conecte-se botão para entrar em sua conta.

www.Roblox.com Resgatar cartões-presente

Para resgatar os cartões-presente Roblox em sua conta Roblox, siga as etapas abaixo-

Faça login na sua conta Roblox. Se você não souber como fazer isso, siga as etapas no artigo acima.

Agora, no menu esquerdo, clique no botão Cartões de presente opção.

A seguir, clique no Resgatar cartão opção que você verá no canto superior direito.

Agora, insira o código de resgate na área indicada e clique em Resgatar.

Uma vez feito, os créditos ou o Robux serão creditados em sua conta e você poderá usá-los facilmente quando quiser.

Como verificar o saldo de crédito do cartão-presente?

Agora que você resgatou seus cartões-presente Roblox, convém verificar seu saldo de crédito após resgatá-lo. Abaixo estão as etapas para verificar o saldo do crédito do cartão-presente –

Abra seu navegador e faça login no site da Roblox.

Dirija-se ao Configurações de faturamento página agora.

No Configurações de faturamento página, você verá o saldo atual sob o Crédito.

Observação- Se você não vir um saldo de crédito aqui, isso significa que o vale-presente não foi resgatado. Se for esse o caso, você pode consultar a seção de ajuda ou levantar um ticket sobre o seu problema.

Como verificar o Robux BalaRedeem Roblox Gift Cardsnce?

Robux é a moeda do jogo do Roblox. Você pode comprar itens dentro do jogo usando a moeda. Você pode ganhá-los, comprá-los ou resgatá-los por meio de cartões-presente. Se você resgatou um cartão-presente Roblox com Robux e deseja verificar seu saldo Robux, poderá fazê-lo seguindo os métodos abaixo-

No aplicativo móvel | roblox.redeem



Se você estiver usando o aplicativo Roblox Mobile, siga as etapas abaixo para verificar o saldo do Robux-

Abra o aplicativo Roblox e faça login na sua conta.

Toque no Robux ícone e você verá seu saldo do Robux aqui.

No navegador

Se você estiver usando o navegador para visitar o site do Roblox, poderá verificar o saldo do Robux seguindo as etapas abaixo-

Acesse o site da Roblox.

Aqui, no canto superior direito, você encontrará o Robux que possui em sua conta.

No aplicativo Xbox One

Se você usa o aplicativo Xbox One, siga as etapas abaixo para verificar seu saldo do Robux-

Na tela inicial do aplicativo, pressione o botão RB botão. Isso o levará para a tela do Robux.

Você verá o número de Robux ao lado do Meu saldo opção no canto inferior esquerdo.

Conclusão | www.roblox/redeem card



É assim que você pode resgatar os cartões-presente da Roblox. Discutimos o guia passo a passo completo para ajudá-lo a criar uma conta no Roblox e fazer login nela. Também discutimos como você pode resgatar os cartões-presente Roblox que possui, além de verificar seu saldo de crédito e o saldo do Robux.

Perguntas frequentes

Como você resgata os cartões-presente do Roblox?

Você pode resgatar facilmente cartões-presente do Roblox na página de Resgate do Roblox. Para fazer isso, basta seguir as etapas deste artigo e você poderá resgatar um cartão-presente Roblox.

Posso criar uma conta no Roblox?

Sim, você pode facilmente criar uma conta no Roblox e fazer login nela. Para fazer isso, você pode simplesmente consultar o artigo acima.

O que é Robux e como obtê-lo?

Robux é a moeda do jogo Roblox que pode ser usada para fazer compras no jogo. Você pode ganhar o Robux jogando o jogo, comprá-lo ou obtê-lo no cartão-presente.

