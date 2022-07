Ypê abre NOVOS empregos pelo país; veja as regiões

A Ypê publicou recentemente novas oportunidades de contratação na empresa. É importante que os interessados a concorrer a uma das vagas ofertadas, verifiquem quais são as qualificações exigidas. Confira abaixo a disponibilidade de vagas para cada região.

Ypê publica vagas a serem preenchidas na empresa

A Ypê, marca brasileira fundada em 1950, destinada à produção de produtos de higiene e limpeza, tornou-se referência e é atualmente uma das principais companhias do ramo.

Com o slogan “É bom, é do bem, é Ypê”, a empresa apoia diversas causas sociais, nos setores de saúde, educação e meio ambiente, como forma de apoiar o desenvolvimento das comunidades onde está inserida.

Através do site de oportunidades Vagas.com, a instituição anunciou novas oportunidades de contratação. Confira abaixo.

Supervisor de Vendas (Piauí);

Vendedor Sênior (Rio Grande do Sul);

Fiscal de Recebimento de Materiais (Amparo);

Vendedor Pleno (Santa Catarina);

Analista de Trade Marketing Jr (São Paulo);

Analista de Controladoria Jr (Amparo);

Operador de Empilhadeira (Amparo);

Supervisor de Produção (Anápolis);

Auxiliar de Operações (Goiânia);

Almoxarife (Amparo);

Torneiro Mecânico (Amparo);

Supervisor de Produção (Amparo);

Operador de Empilhadeira (Amparo);

Eletricista de Manutenção (Simões Filho);

Mecânico de Refrigeração (Amparo);

Analista de Gente Sênior (Porto Alegre);

Lavador de Veículos (Amparo);

Analista de Inovação de Produtos Sênior (Amparo).

Realize sua candidatura

As funções com vagas disponíveis listadas acima são apenas algumas das anunciadas pela Ypê. Confira quais são os requisitos e qualificações exigidos e realize sua candidatura acessando o link do participante.

