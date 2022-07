Ypê abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A empresa Ypê divulgou recentemente algumas oportunidades de trabalho no estado de São Paulo e na Bahia, mais precisamente em Amparo e Simões Filho, respectivamente. Então, se você deseja saber quais são os cargos ofertados e como se candidatar a eles continue lendo.

Ypê tem oportunidades de trabalho pelo Brasil

Os benefícios que a empresa oferece são: vale alimentação, assistência médica, seguro de vida, assistência odontológica, restaurante interno, café da manhã, refeitório, desconto em produtos, previdência privada e participação nos resultados ou lucros.

As vagas são efetivas e na maioria é necessário experiência na área, a não ser para a de Jovem Aprendiz. Além disso, todas as oportunidades são abertas para pessoas com deficiência. Confira a seguir quais são os cargos disponíveis:

Analista Qualidade Corporativa Pl;

Analista Trade Marketing Sr;

Auxiliar Controle Materiais;

Analista Planejamento Vendas Sr;

Supervisor Manutenção Mecânica;

Analista Preços Sr;

Comprador Sr;

Aprendiz;

Analista Controladoria Sr;

Assistente Logística.

Como se candidatar

Se alguma das vagas da empresa Ypê que mencionamos é do seu interesse, então para se candidatar será preciso entrar na página de inscrição.

Em seguida, clique sobre o cargo desejado, leia os requisitos para saber se de fato o seu perfil é adequado e se for, aperte o botão que diz “Entrar” no início do site das Vagas.com.

Se essa for a sua primeira vez visitando essa plataforma, então será necessário que você crie um cadastro. Para isso, basta colocar suas informações pessoais e depois de tudo preenchido envie seu currículo para a vaga desejada.

