ZAX abre novas vagas de emprego

A ZAX, marketplace B2B que conecta varejistas e atacadistas, anunciou a abertura de novas vagas de emprego. Há chances para diferentes áreas e funções, destinadas a pessoas com ou sem experiência anterior.

Dentre as oportunidades disponíveis destacam-se as funções de Consultor(a) de Vendas, Executivo(a) de Contas Jr, Farmer Jr, Inside Sales, Pessoa Estagiária de Desenvolvimento, Pessoa Estagiária de Negócios, Pessoa Estagiária de Produto e Talent Acquisition Jr. Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é possível cadastrar o currículo também no banco de talentos da empresa para concorrer a eventuais futuras vagas.

A ZAX oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, que incluem seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, horário flexível, Short Friday, trabalho híbrido, Day Off de aniversário, vale refeição e auxílio teletrabalho flexíveis, parceria com o SESC e com a Bluefit para manter a saúde do corpo, além de parcerias com instituições de ensino como a FIA, Senac, Comschool e Fluentia para o desenvolvimento como profissional. A empresa oferece, ainda, um ambiente dinâmico, diverso e inclusiv.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das oportunidades deverão acessar a página de carreiras da empresa para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada. No endereço é possível, ainda, obter mais informações sobre a empresa e as vagas disponíveis.

Sobre a empresa

Fundada em 2019, a ZAX é um marketplace B2B que conecta varejistas e atacadistas, trazendo soluções de frete e pagamento para modernizar o atacado. Em 2021, a companhia recebeu um aporte financeiro R$ 32 milhões liderado pelo fundo Atlantico, que contou ainda com os fundos FJ Labs e Caravela Capital, além do GFC e da firma de venture capital Canary. Ao todo, a startup já captou R$ 43 milhões em investimentos.