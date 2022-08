1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as contas do mês, diz CNI

No Brasil está cada vez mais fácil observar os impactos da inflação, desemprego, queda da renda, os juros cada vez mais altos e o orçamento dos brasileiros muito mais apertado, tudo isso resulta em diversas contas em atraso. Devido ao momento de crise, um em cada quatro brasileiros não conseguem pagar as contas do mês. Estes são dados de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, divulgada hoje (8).

Para 44% dos brasileiros, a situação é um pouco melhor, contudo, estes informam que mesmo pagando todas as contas ainda não sobra nenhuma renda a mais. Neste cenário, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro.

Esta foi uma pesquisa encomendada pela CNI para o Instituto FSB Pesquisa, já é a segunda realizada neste ano com foco na situação econômica e nos hábitos de consumo da população. Foi coletada as respostas de 2.008 cidadãos em todas as unidades da federação entre os dias 23 e 26 de julho. De toda a pesquisa, apenas 3% dos entrevistados optaram por não responder à pesquisa ou não souberam responder.

Redução de gastos para quitar as contas

Mesmo com a redução quase generalizada dos gastos, as dificuldades para quitar as dívidas continua em alta. A pesquisa informa que seis em cada dez brasileiros dizem ter reduzidos suas despesas com lazer, e 58% deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas e sapatos, por exemplo.

Já para outros grupos, esta economia foi ainda mais crítica, 25% disseram ter aplicado a redução na compra de medicamentos, enquanto 19% deixaram de contratar seus planos de saúde a fim de reduzir os gastos.

Além disso, a pesquisa mostrou ainda que 16% chegaram a vender seus bens a fim de quitar suas dívidas. 14% dos entrevistados deixaram de pagar, ou então pagaram com atraso o aluguel, ou a prestação do imóvel.

Expectativas em alta

Mesmo com este cenário, a pesquisa da CNI demostrou que a expectativa da população para o fim do ano é que as finanças fiquem um pouco mais folgadas. Cerca de 56% dos entrevistados acreditam que, até dezembro, a situação econômica pessoal fique melhor ou que melhore muito.

“Ao menos, estamos diante de um cenário de recuperação do mercado de trabalho, com redução do desemprego e aumento do rendimento da população – o que nos dá uma perspectiva de superação, ainda que gradual, dessa série de dificuldades que as famílias estão enfrentando”, afirma em nota o presidente da entidade, Robson Braga de Andrade.

Contudo, a pesquisa mostrou que, ainda, a população vem passando por certa dificuldade para quitar suas dívidas. Cerca de 19% dos entrevistados afirmaram que não foi possível pagar todas as contas e que ainda deixa algumas para o mês seguinte.

Cerca de 3% dos entrevistados disseram que precisaram recorrer a empréstimos ou ajudas para conseguir quitar suas dívidas, enquanto 2% afirmaram utilizar o cheque especial para pagar as contas. 1% dos entrevistados afirmaram que pagam o mínimo possível da fatura do cartão de crédito, a fim de deixar o saldo restante para o mês seguinte.