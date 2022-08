10 dicas para melhorar a segurança cibernética das PME

À medida que mais e mais negócios estão sendo feitos on-line, os hackers estão cada vez mais se aproveitando de proprietários de negócios desavisados. Muitas pequenas e médias empresas não têm o conhecimento técnico nem o orçamento para implementar as proteções adequadas. No entanto, você não precisa ser um mago da tecnologia para proteger seus negócios. Aqui estão algumas das melhores dicas de segurança cibernética para pequenas e médias empresas para melhorar sua segurança, ajudar a evitar ataques cibernéticos e evitar violações dispendiosas.

Muitas empresas assumem automaticamente que não serão visadas porque não são grandes o suficiente. Eles acham que os cibercriminosos vão reservar seus ataques para empresas maiores. Embora seja certamente verdade que os hackers querem o grande resultado, muitos deles não vão querer o aumento do risco e do esforço que vem com isso. Essas empresas tendem a ter profissionais dedicados de segurança cibernética trabalhando em conjunto com sistemas de última geração. Muitos deles simplesmente se voltarão para empresas menores simplesmente porque é um fruto mais fácil em comparação.

Um pequeno empresário não pode se dar ao luxo de levar a segurança cibernética de ânimo leve. Eles precisam se concentrar em melhorar a segurança cibernética em seus negócios para melhorar a proteção de dados e muito mais. Um único ataque cibernético pode ser incrivelmente caro para uma empresa. Isso não apenas resultará na perda de dados, mas também poderá perder a confiança de seus clientes permanentemente. A ferramenta Siem é uma triangulação de IA que pensa como um analista humano para automatizar o processo de detecção, investigação e resposta de ameaças, aumentando. Tendo isso em mente, avançamos e apresentamos algumas das melhores e mais fáceis de implementar práticas de segurança cibernética que você pode usar para melhorar a segurança cibernética de sua empresa. Essas dicas podem ajudá-lo a posicionar melhor sua empresa no cenário digital de hoje.

Principais dicas de segurança cibernética para pequenas e médias empresas:

Implemente um firewall

Uma das melhores coisas que você pode fazer para melhorar a segurança do seu negócio é implementar um firewall. Você quer ter um firewall presente porque ajuda a manter pessoas indesejadas fora de sua rede. Um firewall pode proteger sua rede contra invasores não autorizados e pode ser uma solução baseada em software ou hardware. Seu roteador deve ter um firewall nele. Da mesma forma, você também pode se proteger ainda mais com um firewall de software. Gastar o dinheiro em um firewall de última geração é uma das melhores maneiras de proteger sua rede. Você também quer garantir que está protegendo seus trabalhadores remotos com um.

Corrija suas senhas

Você deseja garantir que suas senhas sejam eficazes em toda a organização. Primeiro, você precisa implementar uma política de senha que exige que todos os usuários a sigam. As senhas dentro da política devem incluir letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Também deve ter um mínimo de 10 dígitos. Cada usuário deve ser obrigado a definir senhas exclusivas e alterá-las a cada 6 meses. Você deseja treinar todos os funcionários sobre como criar senhas eficazes. Idealmente, você deseja dar a todos os funcionários acesso a um gerenciador de senhas seguro. Um gerenciador de senhas fará todo o trabalho para seus funcionários, pois você pode gerar automaticamente senhas seguras e protegidas usando-o. O melhor de tudo é que as senhas podem ser armazenadas com segurança em um cofre criptografado pronto para uso quando precisarem fazer login.

Treinamento de conscientização de segurança

Você precisa mostrar regularmente a seus funcionários como otimizar sua segurança cibernética. Você deseja se envolver em verificações de conscientização de segurança de rotina. Essa é a principal maneira de criar uma cultura melhor de ter uma melhor segurança cibernética em toda a organização. Você deseja cobrir todos os conceitos básicos de segurança cibernética durante este treinamento. Você deve mostrar a eles como criar senhas exclusivas e eficazes, como evitar golpes de phishing e como evitar infectar seus dispositivos e a rede, evitando anexos e downloads de e-mail suspeitos.

Autenticação multifator

Esta é a prática de usar duas formas de autenticação para entrar em uma conta. Com a autenticação multifator, um usuário precisa não apenas ter o nome de usuário e a senha, mas também um código armazenado separadamente para acessar uma conta ou rede. Isso pode ser na forma de uma mensagem SMS, uma notificação móvel ou usando um aplicativo de autenticação.

Política de backup

Você precisa garantir que você está continuamente fazendo backup das coisas. Você deseja ter backups seguros de tudo o que precisa. Você nunca sabe quando o desastre vai acontecer. Você quer ter dados importantes em backup em todos os momentos. Caso contrário, você pode ser exposto a um ataque de ransomware. Durante esses ataques, eles criptografam seus dados e fazem você pagar para recuperá-los. Você precisa fazer backup de tudo para que seus dados sejam bem guardados. Além disso, você precisa garantir que todos os seus dados sejam criptografados. Não espere para ver se o desastre vai acontecer. Seja proativo em relação aos dados da sua empresa. Você deseja ter um mínimo de (3) cópias de backup em diferentes tipos de mídia, incluindo pelo menos uma armazenada externamente em um local seguro.

Você descobrirá que computadores e dispositivos móveis recebem continuamente atualizações de segurança. Essas atualizações são pertinentes para manter seus dispositivos seguros. É por isso que é tão importante atualizar todo o hardware regularmente. No entanto, o mesmo vale para software e até mesmo sistemas operacionais. Você deseja aplicar essas atualizações e patches de segurança o mais rápido possível. Deve haver uma política que diga que você deve atualizar todos os sistemas e softwares imediatamente. É melhor manter as coisas na configuração de atualização automática para que isso seja feito sem a entrada do usuário.

Segmente a rede

É sempre uma boa ideia segmentar a rede para mitigar o risco. Você deseja dividir a rede e transformá-los em sub-redes. Essa é uma maneira boa e fácil de proteger a rede e até mesmo aumentar o desempenho. Ao segmentar as coisas, você pode garantir que, se uma parte for comprometida, a outra não. Você deseja tornar o mais difícil possível para um invasor obter acesso aos seus sistemas e rede. Ao segmentá-lo, você está dando a eles mais etapas. Você também deseja segmentar seus dados com base em privilégios. Tente limitar o acesso a dados confidenciais e restringir o uso de privilégios de administrador. Não permita que todos os funcionários acessem dados confidenciais. Apenas conceda acesso aos funcionários que precisam. Isso limita sua exposição. Além disso, revogue o acesso aos funcionários imediatamente quando eles saírem da empresa.

Filtro de spam

Você precisa fazer todo o possível para evitar ataques de phishing. Infelizmente, os ataques de phishing são a ameaça cibernética mais comum para pequenas empresas e algumas das mais eficazes. Isso ocorre principalmente porque os funcionários não são informados sobre o que procurar quando se trata de detectar e-mails de phishing. Um único e-mail pode permitir que um invasor ignore suas defesas de perímetro e cause muitos problemas. Eles podem instalar malware por meio de phishing, o que pode expor todo o seu sistema a mais ataques.

Redes seguras

Se você tem uma rede sem fio em sua empresa, precisa protegê-la da melhor maneira possível. Você quer que sua rede seja criptografada. Não deixe sua rede aberta e vulnerável. No mínimo, use criptografia WPA2. Se possível, use WPA3 para uma melhor criptografia. Sempre que você configurar a rede, altere o nome de usuário e a senha do administrador padrão. Nunca deixe seu roteador nos padrões. Além disso, certifique-se de bloquear o acesso ao seu roteador de fora da rede.

Implementar um filtro da web

Isso provavelmente é melhor deixar para usuários mais avançados. No entanto, é uma opção em alguns equipamentos de consumo e prossumidor. Você pode implantar um filtro da Web que oferecerá proteção contra ataques baseados na Web. Isso pode impedir que qualquer pessoa na rede seja enviada para um site de phishing ou qualquer site que hospede malware ou vírus conhecidos.