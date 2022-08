10 maneiras de assistir House of the Dragon gratuitamente (setembro de 2022)

Não é coincidência que Game of Thrones, a série de fantasia que definiu a década de onde surgiu a Casa do Dragão, não se parece em nada com casa do dragão. House of the Dragon conta a história da dinastia Targaryen em seu apogeu cerca de 200 anos antes de Game of Thrones, o que, em teoria, não é surpresa, já que foi o antigo programa principal da HBO.

Mas, como o HBO Max não está disponível em todos os países, as pessoas estão ficando loucas e querem saber onde podem assistir a casa do dragão. Então, é por isso que estamos aqui com este artigo para lhe contar todas as maneiras possíveis de assistir a casa do dragão, gratuito ou pago. Então, vamos começar com o guia e verificar a maneira de assistir a esta incrível websérie.

A Casa do Dragão – Elenco

Príncipe Daemon Targaryen: Matt smith Lady Alicent Hightower: Olivia Cooke Rei Viserys I Targaryen: Arroz Considina Jovem Alicent Hightower: Emily Carey Princesa Rhaenyra Targaryen: Emma D’Arcy A jovem princesa Rhaenyra Targaryen: Milly Alcock Sor Otto Hightower: Rhys Ifans

Possíveis maneiras de assistir House of The Dragon Season 1

Há ambos os métodos (gratuito e pago) disponíveis, com os quais você pode assistir House of The Dragon no seu dispositivo. Então, se você quer conhecer esses métodos, fique com a gente e confira se funciona.

Assista House of the Dragon de graça (setembro de 2022)

Método 1: Assista usando HBO Max (pago) – EUA e Reino Unido

A série original da HBO House of the Dragon será transmitida pela HBO. Em outras palavras, House of the Dragon está originalmente disponível na HBO e HBO MAX.

Assim que o programa for lançado oficialmente no site, os assinantes da HBO e HBO MAX poderão transmitir House of Dragon. Na HBO, você pode assistir todos os dez episódios.

Além da HBO, a HBO Max oferece séries da web, filmes de sucesso e originais de estúdio. Mais de 15 idiomas estão disponíveis, incluindo inglês, espanhol e sueco.

Curiosamente, incluindo a série original, a HBO também oferece uma ampla seleção de séries de TV de canais como CNN, DC, Cartoon Network, Looney Tunes e Adult Swim.

Plano de assinatura:

O plano básico do HBO Max por um mês com anúncios custa US$ 9,99. Por um ano com anúncios, o HBO Max custa US$ 95,88 por ano. As assinaturas sem anúncios da HBO custam US $ 14,99 por mês. As assinaturas sem anúncios da HBO custam US$ 143,88 por ano.

Método 2: Assista via Sky Channel (pago) – EUA e Reino Unido

A Sky UK Ltd (Sky Channel) é uma empresa britânica de transmissão e telecomunicações que fornece serviços de banda larga, TV e telefone fixo para residências e empresas do Reino Unido. É administrado pelo Sky Group. No entanto, depois de HBO e HBO Max, o Sky Group é quem tem a Casa do Dragão em sua plataforma.

Então, se você quiser assistir a House of the Dragon no Reino Unido, pode assistir no Sky Channel. Além disso, não apenas esta série da web, mas há várias séries da web mais recentes disponíveis nesta plataforma que você pode assistir. Então, se você é do Reino Unido, não perca a chance de curtir esta série.

Método 3: Assista Via MyFlixer (Grátis) – EUA, Reino Unido, Índia

Transmitir filmes e programas de TV em casa é fácil usando o MyFlixer. Ele promete uma ampla seleção de filmes e programas de TV para você transmitir. Em contraste com o Netflix ou o Amazon Prime, eles até afirmam permitir que você baixe alguns de seus vídeos para assistir offline.

No MyFlixer, você poderá assistir a qualquer tipo de filme em qualidade HD. Não há cobranças associadas a assisti-lo em qualquer uma das plataformas. Os filmes mais recentes podem ser vistos acessando o MyFlixer e aproveitando o streaming.

E adivinha? Você pode assistir facilmente House of The Dragon usando o MyFlixer, pois é cem grátis. Mas, como mostra conteúdo pirata; portanto, não recomendamos que você o use. No entanto, caso você ainda queira, você pode usá-lo por sua conta e risco.

Método 4: Assista Via Binge (Pago) – EUA e Reino Unido

É propriedade da Streamotion (uma subsidiária integral da Foxtel), que oferece um serviço de streaming de vídeo na Austrália. O serviço oferece uma ampla diversidade de programação de entretenimento, como sob demanda, ao vivo, estilo de vida, realidade e filmes. No entanto, o mais importante, na Austrália, você pode assistir House of The Dragon usando o Binge.

Com o Binge, você pode acessar um enorme catálogo de conteúdo anteriormente disponível apenas pela Foxtel, incluindo Warner/DC, HBO e HBO Max. Existem cerca de 1.000 filmes e 700 programas disponíveis no Binge.

Custo de Assinatura Binge

O preço do Binge varia de acordo com o plano escolhido. É possível alterar os planos a qualquer momento.

O plano básico custa $ 10 por mês. Além disso, você só pode assistir a uma transmissão simultânea em SD. O plano padrão custa US$ 14 por mês. Dois streamers podem transmitir simultaneamente em HD. O plano premium custa $ 18 por mês. No entanto, quatro streamers simultâneos são permitidos com este pacote. Para todos os três níveis de assinatura, o Binge também oferece uma avaliação gratuita de duas semanas.

Dispositivos suportados:

Existem quatro dispositivos para escolher entre Apple TV, Chromecast, Telstra TV e Android TV. Smart TVs: LG (modelos a partir de 2018) Consolas PS4 e PS5 Android, iPhone, iPad e outros dispositivos móveis Usando qualquer navegador de internet em um PC ou laptop

Método 5: Assista Via Disney Plus Hotstar (pago) – Índia

casa do dragão já começou a transmitir no Disney Plus Hotstar em 22 de agosto. No entanto, se você é da Índia, pode usar o Disney Hotstar para assistir a House of the Dragon.

Para o plano móvel, o Disney+ Hotstar começa em Rs. 49 por mês. Há também um plano de 3 meses para Rs. 149, um plano de 6 meses para Rs. 199, e um plano de 12 meses para Rs. 499.

No entanto, você precisa de um plano Super ou Premium para transmitir na TV ou em um laptop com o plano móvel. Há um custo de Rs. 899 por ano para Disney + Hotstar Super. Não há plano de assinatura mensal disponível.

Uma assinatura do Disney+ Hotstar Premium custa Rs. 299 por mês ou Rs. 1.499 por ano, com uma assinatura mensal que custa Rs. 299 e uma assinatura anual que custa Rs. 1.499.

Método 6: Assista Via FlixHD (Grátis)

Flixhd oferece uma grande variedade de dramas, shows e filmes asiáticos. É gratuito assistir a esses programas. Usando a caixa de pesquisa do site, você pode encontrar o filme digitando seu nome. Além disso, legendas em inglês são fornecidas com todos os tipos de programas ou filmes.

Mais importante ainda, você pode assistir a programas populares como House of the Dragon sem pagar nada. No entanto, você pode usar a VPN e alterar a localização do seu país se não conseguir acessar este site em seu país.

Método 7: Assista Via Foxtel (Pago)

Mais de 50 canais ao vivo e centenas de títulos de vídeo sob demanda estão disponíveis através do Foxtel Now (anteriormente Foxtel Play). Foxtel Play foi lançado em 11 de agosto de 2013 e é de propriedade da Foxtel.

No entanto, felizmente, se você é da Austrália e como sabemos, os serviços da HBO estão limitados apenas aos EUA, é por isso que na Austrália, a House of The Dragon é lançada na Foxtel.

Além de computadores, consoles de jogos, smart TVs e Blu-ray players, o serviço está disponível na maioria dos dispositivos conectados à Internet. Uma assinatura do Foxtel Now também inclui o Foxtel Go, um aplicativo para smartphones e tablets.

Você pode ter duas transmissões simultâneas em todos os níveis de assinatura e acessar centenas de títulos, incluindo conteúdo da HBO.

Novos clientes podem experimentar o Foxtel Now gratuitamente por dez dias. Com a Foxtel, você obtém todo o conteúdo principal (incluindo os lançamentos da HBO) por US$ 25 por mês. Além disso, você pode adicionar pacotes de esportes e filmes. E adivinha? É possível cancelar a qualquer momento.

Dispositivos suportados:

A caixa Foxtel Now está disponível para assinantes Foxtel Now, bem como Telsta TV, Chromecast e Shield TV. Consola de jogos Sony PS4 Smart TVs da Samsung, LG, Sony e Hisense iPhone, iPad, telefones/tablets Android Navegadores de Internet como Safari e Chrome

Método 8: Assista House of The Dragon no Hulu (pago)

A Hulu Live TV transmitirá House of the Dragon na HBO com seu pacote HBO. Após a inscrição, o serviço custa US$ 84,99/mês. HULU é uma plataforma de streaming com sede nos Estados Unidos. Ele oferece uma ampla gama de programas de televisão e filmes.

No entanto, a maioria de vocês pode não saber que a Disney Media and Entertainment Distribution é proprietária e opera o Hulu. Além disso, uma grande variedade de canais sob demanda e ao vivo estão disponíveis no Hulu, incluindo BET, Bravo, Lifetime, MTV, OWN, TBS, TNT e muitos mais.

Assinatura Hulu:

A assinatura de um mês do Hulu com anúncios custa US$ 6,99. A assinatura de um ano do Hulu com anúncios custa US$ 69,99. Por US$ 12,99/mês, você pode assistir séries e filmes sem anúncios no Hulu. Com o Hulu+ Live, você pode obter uma assinatura por US$ 69,99 por mês.

Método 9: assistir usando a AT&T TV

Com a AT&T TV, a TV ao vivo e os títulos sob demanda são fornecidos por meio de um decodificador, mas em vez de conexões a cabo, eles são entregues pela Internet, como YouTube TV ou Hulu Plus Live TV. No entanto, você também pode assistir a House of The Dragon na AT&T TV. Como parte de seu pacote Entertainment HBO por US$ 84,99/mês, a AT&T TV transmitirá House of the Dragon na HBO.

Características da AT&T TV

Mais de 65 canais ao vivo e estações de TV locais, 40.000 títulos sob demanda Gravações ilimitadas do Cloud DVR Você pode obter SHOWTIME®, STARZ®, EPIX® e Cinemax® Obtenha Disney e Nickelodeon para a família, além de grandes canais de esportes como ESPN.

Método 10: Assista via Direct TV

O DirectTV Stream oferece House of the Dragon na HBO por US$ 149,99/mês como parte de seu pacote Premier. Além disso, a assinatura DIRECTV STREAM oferece acesso a um dos pacotes de TV mais completos disponíveis para indivíduos e famílias.

Além disso, o aplicativo oferece entretenimento AO VIVO e conteúdo sob demanda no conforto da sua própria casa. Você pode acessar todos os shows que quiser com apenas um clique.

A Netflix transmitirá House of the Dragon 2022?

Definitivamente não! Não há como assistir House of the Dragon na Netflix. Por ser uma série original da HBO, a Netflix não oferece House of Dragon.

Você pode assistir House of the Dragon no Amazon Prime e como assistir de graça?

Amazon Prime oferece House of the Dragon para assinantes com assinaturas da HBO.

Os assinantes do Amazon Prime que também têm acesso ao Amazon Prime Video podem assinar a HBO por US$ 14,99/mês. Com o Amazon Prime, os assinantes da HBO podem acessar o catálogo da HBO e novos programas como House of the Dragon ao vivo.

Se você quiser assistir House of the Dragon usando o Amazon Prime e não quiser adicionar a assinatura estendida da HBO, poderá transmiti-lo comprando episódios individuais.

House of the Dragon: Episódios da 1ª Temporada

Os Herdeiros do Dragão – 21 de agosto de 2022 The Rogue Prince – 28 de agosto de 2022 Segundo de Seu Nome – 4 de setembro de 2022 Rei do Mar Estreito – 11 de setembro de 2022 Iluminamos o Caminho – 18 de setembro de 2022 A princesa e a rainha – 25 de setembro de 2022 Driftmark – 2 de outubro de 2022 O Senhor das Marés – 9 de outubro de 2022 O Conselho Verde – 16 de outubro de 2022 A Rainha Negra – 23 de outubro de 2022

Resumo | Assista House of The Dragon Reino Unido, EUA e Índia

Então, esses foram alguns dos métodos gratuitos e pagos com os quais você pode assistir facilmente a House of the Dragon. Esperamos que agora você esteja aproveitando a Casa do Dragão usando os métodos que mencionamos anteriormente. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber.

