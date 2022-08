10 maneiras de corrigir o problema de drenagem rápida da bateria do Samsung Galaxy Watch 4

Existem poucas marcas conhecidas pela qualidade de construção de seus dispositivos, e a Samsung é uma delas. O Samsung Galaxy Watch 4 é a versão mais recente da série Smartwatch, que é o quarto modelo da série da Samsung. Além disso, é a primeira marca a colocar seu próprio WearOS no mercado em muito tempo.

Há uma diferença entre este relógio e o modelo Watch 3. O produto foi desenvolvido em conjunto pela Samsung e Google e é totalmente diferente de qualquer outra coisa disponível. Mas, infelizmente, apenas alguns meses após o lançamento, ele começa a enfrentar muitas críticas.

Sim, alguns usuários estão enfrentando o Samsung Galáxia Assista 4 consumo de bateria questão. No entanto, felizmente, temos algumas correções para esse problema que mencionamos neste guia. Então, vamos conferir as correções para aumentar o Duração da bateria do Galaxy Watch 4.

Corrigir o problema de drenagem rápida da bateria do Samsung Galaxy Watch 4

Seu Samsung Galaxy Watch 4 pode estar com problemas de consumo de bateria quando você percebe que a bateria está descarregando rapidamente. Com uma única carga, uma bateria deve durar cerca de dois dias. Aqui estão algumas maneiras de corrigir o Galaxy watch 4 duração da bateria questão:

Se você deseja garantir que seu Galaxy Watch 4 tenha a atualização de software mais recente, primeiro verifique seu firmware. Existem vários ajustes de desempenho na versão mais recente do software que aumentarão a duração da bateria do Galaxy 4 e corrigirão vários bugs. É recomendável que você instale o aplicativo Galaxy Wearable em seu dispositivo Android ou iOS antes de conectar seu Samsung Galaxy Watch 4.

Você precisará de uma carga completa no relógio antes de iniciar o processo de atualização. Se você não tiver uma cobrança de pelo menos 30%, talvez não consiga atualizar.

Localize e abra o Galaxy Wearable inscrição. É possível fazer isso usando um telefone ou tablet conectado à Internet. Clique em Configurações do relógio Em seguida, selecione Assista a atualização de software Por fim, baixe e instale.

Fechar aplicativos em segundo plano

Vários fatores contribuem para o consumo de bateria, incluindo aplicativos em execução em segundo plano. Como este relógio pode acessar a Google Play Store, é provável que você já tenha vários aplicativos instalados.

No entanto, se você deixar esses aplicativos em execução contínua no relógio, eles poderão esgotar a bateria com o tempo. Você deve tentar fechar esses aplicativos se estiver tendo problemas para fechá-los para aumentar a vida útil da bateria do Samsung Galaxy Watch 4.

Acesse aplicativos recentes por deslizando para cima da parte inferior do mostrador do relógio. Deslizar de menos para a maioria . Para fechar todos os aplicativos em execução, toque em X (Feche tudo).

Desativar rastreadores de saúde não usados

Sua saúde é monitorada por vários sensores no Samsung Health Monitor. Se você não estiver interessado nos dados coletados por esses sensores, é melhor desativá-los. Eles consomem energia da bateria. Quando você precisar dele novamente, basta ligá-lo novamente.

Dorme: Selecione os Definições na parte inferior do menu, desligue-o e toque em OK confirmar. Frequência cardíaca: Selecione os Configurações automáticas de RH na parte inferior do menu e pressione Nunca . Estresse: Escolher Configurações de estresse automático na parte inferior do menu e desligue-o.

Você pode testar a duração da bateria do dispositivo desligando os rastreadores de saúde quando não for necessário.

Reinicie o Samsung Galaxy Watch 4

Há momentos em que o relógio sofrerá com problemas de consumo de bateria devido a uma falha no software. A melhor coisa que você pode fazer para corrigir isso é reiniciar o computador.

Por aproximadamente 7 segundos ou até que o relógio desligue e ligue, pressione e segure o botão Poder e De volta botões simultaneamente. Agora você deve ver o seu relógio Samsung reiniciando. Após a conclusão da reinicialização, seu relógio Samsung deve começar a funcionar normalmente.

Desativar conexões de rede

O GPS, Bluetooth, Wi-Fi ou até mesmo serviços de dados móveis no seu relógio devem ser desligados se você não os estiver usando. É possível ativá-los novamente quando você precisar deles.

aperte o Casa tecla no relógio e toque em Definições . Em seguida, toque em Conexões e vire Bluetooth e Wi-Fi desligado . Certifique-se de que as redes móveis estejam desligadas para relógios LTE e 3G.

O Bluetooth desconectará o relógio do telefone quando você o desligar. Agora, você deve verificar a duração da bateria do Galaxy Watch 4 para ver se ele se tornou mais durável.

Desativar Always On Display

O constante ligar/desligar da tela do seu relógio contribui para o problema de consumo de bateria. Pode ser uma boa ideia desabilitar essa configuração.

Acessar Definições aperte o Casa (tecla Power) no seu relógio. Para desligar o Sempre exibir, tocar Exibição em seguida, desligue-o.

Desligue o despertador por voz no Bixby

Você pode usar seu Galaxy Watch 4 para acessar o assistente pessoal do Bixby. Embora esse recurso seja útil, ele pode esgotar a bateria do seu relógio. Pode ser uma boa ideia desativar esse recurso para aumentar a vida útil da bateria do seu Galaxy Watch 4. No entanto, para tanto,

Inicialmente, pressione o botão Casa botão no seu relógio 4 e deslize para cima . Clique em Bixby . Vamos para Definições . Selecionar Despertar por voz . Desativar Despertar de voz .

Personalize as notificações

A duração da bateria do seu Samsung Galaxy Watch 4 pode ser afetada se você continuar recebendo notificações. Se você não precisar de notificações de determinados aplicativos, tente desativá-los.

Você terá que abrir o Samsung Wearable aplicativo no dispositivo que está conectado. Vou ao Configurações do relógio . Clique Notificação s. Você pode desativar as notificações para aplicativos selecionados.

Ativar o modo de economia de energia

Você pode ativar o modo de economia de energia do relógio para prolongar a vida útil da bateria. Ao ativar o modo de economia de energia, a tela inicial do seu relógio será exibida em escala de cinza. Ele também desativará todas as funções, exceto chamadas, mensagens e notificações. No entanto, o desempenho também será limitado devido à perda de WiFi e dados móveis.

Abrir Definições na tela de aplicativos do relógio Selecionar Bateria . Você pode transformá-lo ligado ou desligado tocando no Economia de energia controle deslizante. Para prolongar ainda mais a vida útil da bateria, toque em Somente assistir .

Quando o modo de economia de energia está ativado, seu relógio deve ter um desempenho melhor quando se trata da duração da bateria do Galaxy Watch 4.

Não exponha

A bateria do seu relógio será afetada negativamente pela exposição a temperaturas muito quentes. No entanto, também pode resultar em um encurtamento Galaxy watch 4 duração da bateriaou pior, pode resultar em danos à bateria.

Da mesa do autor

Então, é assim que corrigir se a bateria do Samsung Watch 4 esgotar rapidamente. No entanto, esperamos que agora você seja capaz de aumentar a Duração da bateria do Samsung Galaxy Watch 4. Mas, caso precise de ajuda, comente abaixo.

ARTIGOS RELACIONADOS: