11 maneiras de corrigir o telefone não registrado no erro de rede no Android

Você tentou reiniciar o telefone e descobriu que seu dispositivo Android está exibindo um “Não registrado na rede” quando você tenta fazer ou enviar uma chamada? Bem, muitos usuários estão tendo esse problema em seus smartphones Android agora.

Mas, nada para se assustar, pois temos algumas soluções para esse problema. Observamos que quando os usuários mudam de WiFi para 4G, o problema Não registrado na rede surge com mais frequência. Além disso, também é possível que seu dispositivo Android esteja mostrando esta mensagem porque você selecionou acidentalmente o tipo de rede errado.

Então, seja qual for a razão pela qual o telefone não está registrado no problema de rede, você encontra a solução neste guia. Portanto, agora vamos começar com os métodos de solução de problemas.

Por que meu telefone não está registrado na rede erro?

É realmente frustrante encontrar esse erro e não poder fazer chamadas para ninguém. No entanto, aqui está a causa mais comum por trás do problema:

Mudar para um novo cartão SIM pode fazer com que seu dispositivo não mantenha uma atualização com um provedor, e é por isso que o erro aparece. O SO está desatualizado. Esse tipo de erro pode aparecer quando uma nova atualização não é compatível com o dispositivo. Você terá que esperar até que uma correção oficial seja lançada se o erro ocorrer após a atualização. Os números IMEI também podem causar mensagens de erro. Cartões SIM danificados ou desconectados. Uma interrupção na rede da sua operadora.

Corrigir não registrado no erro de rede no Android

Existem muitas correções para resolver o erro Não registrado na rede em dispositivos Android. Mas depende de dispositivo para dispositivo, pois a causa por trás do problema pode ser diferente em um dispositivo diferente. Mas não há com o que se preocupar, pois neste artigo fornecemos todas as correções possíveis que você pode tentar para resolver esse problema. Então, vamos examiná-los:

Forçar a reinicialização do seu dispositivo Android

Bugs temporários ou arquivos de cache podem causar problemas de rede. O Android pode desenvolver esses arquivos de cache com o tempo ou se ocorrerem alterações ou erros de codificação que não podem ser resolvidos por conta própria.

Na maioria das vezes, bugs desse tipo são excluídos sozinhos, mas, em alguns casos, eles também podem ser resolvidos reiniciando o dispositivo. Portanto, recomendamos que você tente reinicializar seu dispositivo e, se não funcionar, tente forçar a reinicialização do dispositivo:

Você pode ligar e desligar seu dispositivo segurando o Ligar + Diminuir Volume botões por aproximadamente 10 segundos . Você verá a tela Modo de inicialização de manutenção após alguns segundos. Selecionar Inicialização Normal a partir de Modo de inicialização de manutenção . Com os botões de volume, você pode percorrer as opções e selecioná-las pressionando o botão deixei botão.

É isso. Agora, a redefinição leva até 90 segundos. Depois disso, cada arquivo de bug é removido ou liberado da RAM do seu dispositivo, e você terá um novo começo. Isso certamente o ajudará a resolver a mensagem de erro de rede não registrada.

Verifique a bandeja do cartão SIM

Desligar o telefone e desconectar o cartão SIM pode resolver o erro “Não registrado na rede”. Certifique-se de experimentá-lo, se você ainda não o fez. Você deve garantir que seu telefone esteja desligado antes de remover e substituir o cartão.

Quando o telefone estiver desligado, use a ferramenta de ejeção do SIM ou um alfinete para removê-lo. Em seguida, limpe o cartão SIM e aguarde alguns segundos, depois retire-o novamente e inicialize seu dispositivo para verificar se o telefone não está registrado no problema de rede fica fixo.

A importância de manter o sistema operacional e os aplicativos atualizados não pode ser exagerada. Isso ocorre porque as atualizações trazem soluções para problemas conhecidos, bem como alterações de aparência. Na minha opinião, não há motivos suficientes para adiar a atualização.

Provavelmente é uma ideia extraordinária você instalar as novas atualizações de software no seu dispositivo para resolver esse tipo de erro. No entanto, em alguns casos, os problemas de rede só podem ser resolvidos com a atualização do firmware.

Além disso, pode ser necessário atualizar seu telefone manualmente se as atualizações automáticas não estiverem ativadas. Você pode acessar o menu de configurações para verificar e instalar atualizações de software. Enquanto isso, verificar atualizações no aplicativo para resolver esse problema de rede móvel também pode ser útil.

Tente solucionar ainda mais o problema se não registrado em um erro de rede no seu dispositivo Android persistir após a atualização dos aplicativos e software.

Redefinir Ajustes de Rede

Às vezes, é possível corrigir problemas de rede limpando a configuração da rede. Suas senhas de WiFi salvas, conexões Bluetooth, configurações de rede móvel, VPNs e APNs serão excluídos após essa redefinição, mas seus dados não serão perdidos completamente.

Vale a pena tentar se nenhuma das outras sugestões funcionou. No entanto, para redefinir as configurações de rede do seu smartphone Android, você deve seguir estas etapas:

Inicialmente, abra Definições . Depois disso, toque no Administração Geral. Então, procure Redefinir e toque nele, seguido por Redefinir Ajustes de Rede . Por fim, selecione o Redefinir as configurações e toque em Redefinir confirmar.

É isso. Agora, espere até que as configurações de rede do seu dispositivo Android sejam atualizadas para o padrão. No entanto, seu modelo de telefone pode ter etapas de solução de problemas diferentes, portanto, use o Google se não tiver certeza de como fazer essa etapa.

Depois de ter feito isso com sucesso, você descobrirá que o telefone não está registrado na rede mensagem de erro desaparece automaticamente.

Verifique se a conta está ativa

Às vezes, um problema de conta pode causar o erro “Não registrado na rede”. Um problema do lado da operadora pode causar esse bug se as contas não forem configuradas ou provisionadas corretamente. Você ainda pode estar ativando sua conta se for um novo usuário que acabou de ingressar na rede atual.

Se for esse o caso, você deve ligar para eles e perguntar. Pode ser necessário fornecer os números do IMEI e do cartão SIM do seu telefone, portanto, prepare as informações com antecedência. Então você deve esperar até que eles terminem com seu trabalho.

Uma vez que a ativação foi concluída, e ainda o telefone diz que não está registrado na rede, não se desespere, pois temos mais opções para você que você pode usar para resolver esse erro irritante. Então, vamos dar uma olhada em outras correções também.

Experimente o truque do modo de segurança

Um problema com um aplicativo em um dispositivo Android pode ser resolvido inicializando-o no modo de segurança. No modo de segurança, os aplicativos de terceiros são suspensos. Independentemente de o aplicativo ser do fabricante do seu telefone ou do Google, todos os aplicativos que não fazem parte do software original são considerados terceiros.

O modo de segurança bloqueia o uso desses aplicativos. No entanto, quando você estiver no modo de segurança, se o telefone não está registrado na rede problema não ocorreu, então você pode considerar que um dos aplicativos é o culpado por esse erro.

O processo de entrar no modo de segurança varia de dispositivo Android para dispositivo Android. Confira como você pode fazer isso no seu telefone usando a pesquisa do Google. Por fim, ao entrar no modo de segurança, verifique se o problema está ocorrendo no seu dispositivo ou não.

Enquanto isso, caso você ache que o não registrado na rede erro não aparecer no modo de segurança, você deve identificar qual aplicativo de terceiros está causando esse problema usando estas etapas:

Entre no modo de segurança. Descubra o que está errado. Você pode começar a desinstalar aplicativos se o bug não estiver presente no modo de segurança. Possivelmente, o problema decorre do aplicativo mais recente que você instalou. Depois de desinstalar um aplicativo, reinicie o telefone no modo normal e verifique se o problema ainda existe.

Desligar todas as conexões sem fio

Desligar todas as conexões sem fio uma vez também pode gerar resultados positivos. Se você deseja desabilitar a rede sem fio em seu telefone, siga estas etapas:

Usando seu telefone, arraste o Caixa de Seleção Rápida. A seguir, escolha Modo de voo/modo de avião. Depois de ter feito isso, espere um pouco. Finalmente, desligue o modo de voo novamente.

Alterar modo de rede

No Android, às vezes você pode corrigir vários erros fazendo uma pequena alteração; O mesmo vale aqui. Se não tiver certeza de qual modo funciona para você, tente apenas 3G, apenas 4G ou o modo automático 2G/3G. Você pode resolver o telefone não registrado no erro de rede no Android alterando a rede.

Inicialmente, para alterar o modo de rede do seu dispositivo, vá para Configurações > Conexões > Redes Móveis. Você pode tentar diferentes preferências de rede para ver se isso resolve o problema.

Suas configurações de APN podem não influenciar realmente por que seu telefone não está sendo registrado na rede, mas você pode editá-las e fazê-las funcionar, o que pode resolver o problema. Você pode descobrir suas configurações de APN ligando para sua operadora sem fio de outro telefone.

Navegar para Configurações > Wi-Fi e rede . Em seguida, toque no SIM e rede > [your SIM] > Nomes de pontos de acesso . Certifique-se de que seu APN esteja inserido corretamente na lista. Se necessário, edite o APN.

Redefinir seu dispositivo de fábrica

Se nada ajudar, a redefinição de fábrica será a última opção técnica que temos para você. Todas as configurações do software serão redefinidas para seus padrões como resultado da execução deste procedimento, que inclui a exclusão de aplicativos e dados pessoais.

Ele restaura o ambiente de software do seu dispositivo para seu estado de fábrica de trabalho conhecido após ter sido limpo e restaurado. As etapas para redefinir seu dispositivo de fábrica podem ser diferentes para dispositivos diferentes, portanto, se você não encontrou essas configurações em seu dispositivo, poderá pesquisar no Google para seu dispositivo.

Em primeiro lugar, abra o Definições aplicativo. Então, vá para o Sobre telefone seção. Restauração de fábrica. Agora toque em Apagar todos os dadose, se solicitado, você precisará inserir o PIN ou a senha do seu dispositivo. Por fim, acerte oe, se solicitado, você precisará inserir o PIN ou a senha do seu dispositivo.

É isso. Agora, espere até que o processo de redefinição de fábrica seja concluído. Depois disso, reinicie seu dispositivo e verifique se isso ajuda.

A última opção é entrar em contato com sua operadora e ver o que eles recomendam. Pode haver um problema com as configurações da sua operadora ou o sistema dela pode ter sido atualizado e seu telefone precisa ser atualizado antes que você possa se registrar com ela. O site de cada operadora geralmente tem endereços de e-mail e opções de bate-papo ao vivo. Então, você deve procurar isso e tentar contatá-los.

Resultado final

Não há solução direta para o ‘Não registrado em erro de rede. Existem muitas causas possíveis para esse problema, por isso requer um pouco de solução de problemas. Mas, nada para se preocupar, pois já explicamos cada possível correção para você; portanto, agora você pode tentar os métodos acima para ver se o problema não registrado na rede é resolvido ou não.

Então, é assim que corrigi-lo se o seu telefone não estiver registrado na rede. Esperamos que você ache isso útil. Então, agora comente abaixo e deixe-nos saber qual método funcionou para você.

