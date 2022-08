1and1 Webmail Login e configuração no ionos Webmail (2022)

1and1 Webmail é um serviço de correio que IONOS oferece. O serviço é semelhante a outros serviços de e-mail como o Gmail. A melhor parte de usar este serviço é que você tem seu e-mail personalizado, o que pode ser benéfico se você administrar sua marca ou usar seu e-mail para interagir com os clientes. Se você está procurando um guia passo a passo para ajudar a configurar sua conta de webmail 1and1, você acabou no lugar certo. Este artigo discutirá como você pode criar facilmente sua conta de webmail 1and1 e fazer login nela.

Configuração de Webmail 1and1 | Webmail IONOS 2022



Criar uma conta de Webmail 1and1 é fácil e você pode fazer isso seguindo as etapas fornecidas neste artigo. No entanto, antes de continuarmos com o processo de criação de conta, vamos discutir alguns requisitos/pré-requisitos que você precisa cuidar-

Você precisa ter um PC, celular ou tablet com você.

Você deve garantir que você tenha uma conexão de internet estável.

Além disso, você precisará de um navegador como Chrome, Firefox, Edge ou Safari.

Agora que você cuidou de todos os requisitos para a criação da conta, siga as etapas abaixo para criar uma conta de webmail 1and1-

Em primeiro lugar, abra seu navegador preferido e vá para o IONOS local na rede Internet. Clique neste link para visitar o site deles.

No menu superior, clique em E-mail e escritório e depois Endereço de e-mail profissional.

Clique no Ver planos opção de ir para a seção Planos.

Agora você verá três planos aqui-

Correio Básico ($1/mês)- 1 conta de e-mail com 2 GB (aproximadamente 10.000 e-mails). Mail Basic 1+ ($4/mês)- 1 conta de e-mail com 12 GB (aproximadamente 60.000 e-mails). Correio Comercial (US$ 5/mês)- Conta de e-mail de 50 GB para cada usuário.

Selecione o plano desejado e clique em Continuar.

Depois de ter feito isso, você terá que digitar o e-mail que deseja acessar e verificar se está disponível ou não.

Depois de escolher o correio, você deve criar uma nova conta. Você será solicitado a inserir informações como nome, cidade, opção de pagamento e senha.

Uma vez feito, você terá criado com sucesso sua conta de webmail 1and1.

1&1 Login de Webmail

Agora que você criou sua conta de Webmail 1and1, você pode entrar nela e acessar os serviços de webmail oferecidos. Para fazer login no webmail 1&1, siga as etapas abaixo-

Vá para a página de login do webmail por 1and1. Você pode fazer isso clicando neste link .

Aqui, você será solicitado a inserir seu endereço de e-mail e senha.

Depois de inserir as informações necessárias, clique em Conecte-se para entrar no webmail.

1 e 1 Redefinição de senha do Webmail

Se você esqueceu sua senha do Webmail 1 e 1 e deseja redefini-la, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Clique neste link para ir ao site oficial da IONOS.

Digite o ID do cliente, endereço de e-mail ou domínio aqui e faça login na sua conta IONOS.

Após acessar sua conta, clique em Requira nova senha.

Agora você receberá um link com o qual poderá criar sua nova senha. Digite sua senha de 12 caracteres que você gostaria de usar.

Uma vez feito, você terá redefinido sua senha com sucesso.

Dicas para manter uma senha segura

Várias dicas podem ser seguidas para manter uma senha segura. Você pode seguir as etapas abaixo para manter sua senha segura-

A senha de 12 caracteres deve incluir caracteres, letras minúsculas, letras maiúsculas e números.

Você não deve manter senhas fáceis de adivinhar, como data de nascimento, seu nome, local em que mora ou algo assim.

Além disso, altere sua senha com frequência para mantê-la segura.

Certifique-se de que não está compartilhando sua senha com ninguém.

É assim que você pode entre no 1and1 webmail 2022. O guia acima discute o processo completo para criar uma conta de Webmail 1and1, fazer login na conta e redefinir sua conta.

Perguntas frequentes

Como faço para entrar na conta de webmail 1and1?

Você pode fazer login na sua conta de Webmail 1and1 seguindo as etapas acima neste artigo.

É fácil configurar o Webmail 1and1?

Sim, é fácil configurar uma conta de webmail 1and1, mas você pode achar o processo um pouco demorado. Não se preocupe, você pode seguir nosso guia acima e configurar o webmail 1and1 facilmente.

Por que não consigo fazer login na minha conta de Webmail?

Bem, a possível razão por trás desse problema seria fazer login com uma senha incorreta. Você enfrentará o problema se tentar inserir a senha errada ao fazer login.

Como faço para manter minha senha do Webmail 1and1 segura?

Para manter sua senha do Webmail 1and1 segura, você deve usar uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres. Além disso, você deve alterar sua senha a cada 2-3 meses e garantir que não a compartilhe com ninguém.

