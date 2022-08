2 maneiras de habilitar o gpedit.msc no Windows 11

A Diretiva de Grupo pode ser usada para ajustar as configurações do computador e isso só pode ser feito com o editor de Diretiva de Grupo ou o Gpedit.msc. O Windows 11 Home Edition não vem com um editor de política de grupo ou Gpedit.msc pré-instalado. Se você quiser editar a Diretiva de Grupo, terá que habilitá-la primeiro no seu PC. Habilitar o Editor de Diretiva de Grupo não é nada difícil. Se você deseja ativá-lo, este artigo o ajudará com isso. Aqui estaremos discutindo como você pode habilitar o Gpedit.msc no Windows 11.

Executando o Gpedit.msc no Windows 11

Você deve ter notado que receberá um erro sempre que tentar executar o Gpedit.msc no Windows 11.

Você pode executar o Gpedit.msc no Windows 11 por meio de:

aperte o Windows + R combinação de teclas para abrir o Corre caixa de diálogo em seu PC.

No Corre caixa de diálogo, digite Gpedit.msc e bater Digitar abrir Editor de Diretiva de Grupo.

No entanto, se você não ativou o Editor de Diretiva de Grupo, verá uma mensagem dizendo-

‘O Windows não consegue encontrar ‘gpedit.msc’. Verifique se você digitou o nome corretamente e tente novamente.

O Editor de Diretiva de Grupo ou Gpedit.msc está localizado no C:\Windows\System32 pasta. Se você vir a mensagem acima, não encontrará Gpedit.msc na pasta, o que significa que você terá que habilitá-lo primeiro.

Habilitando o Gpedit.msc no Windows 11

Se você enfrentar o mesmo erro acima, você terá que habilitar o Gpedit.msc no Windows 11 primeiro. Para fazer isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, você terá que baixar o script do PowerShell do ativador Gpedit.msc. Você pode baixá-lo a partir deste link .

Agora, clique duas vezes no arquivo que você baixou para executá-lo. Isso abrirá uma janela do UAC; Clique em Sim para seguir em frente.

Em seguida, você verá uma janela do prompt de comando que mostrará o status. Após a conclusão do processo, você verá uma mensagem ‘ Esta operação foi concluída com sucesso .

Agora pressione qualquer tecla para fechar a janela do prompt de comando.

Agora reinicie seu sistema e você terá habilitado com sucesso o gpedit.msc no Windows 11.

Se você estiver usando o Microsoft Edge no seu PC, talvez não consiga baixar o arquivo que vinculamos acima. Se este for o caso, então você terá que abrir o Bloco de anotações no seu PC e cole o seguinte código nele –

@echo off nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system" REM --> If error flag set, we do not have admin. if '%errorlevel%' NEQ '0' ( echo Requesting administrative privileges… goto UACPrompt ) else ( goto gotAdmin ) :UACPrompt echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs" echo UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" "%temp%\getadmin.vbs" exit /B :gotAdmin if exist "%temp%\getadmin.vbs" ( del "%temp%\getadmin.vbs" ) pushd "%CD%" CD /D "%~dp0" pushd "%~dp0" dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3.mum >List.txt dir /b %SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3.mum >>List.txt for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"%SystemRoot%\servicing\Packages\%%i" pause

Agora salve o arquivo com qualquer nome seguido por .bastão extensão. Execute o arquivo como fizemos na etapa acima e você poderá habilitar o Gpedit.msc no Windows 11.

Perguntas frequentes O Windows 11 tem Gpedit.msc? Gpedit.msc está disponível apenas para usuários que executam o Windows 11 Professional e Enterprise. Ele não será habilitado por padrão para usuários domésticos, então você terá que habilitá-lo. Como faço para habilitar o Gpedit.msc no Windows 11? Você terá que fazer algumas alterações em seu sistema para habilitar o Gpedit.msc no Windows 11. Discutimos como você pode habilitar o Gpedit.msc no Windows 11, então você pode ler o artigo acima para habilitá-lo. Como faço para acessar o Editor de Diretiva de Grupo no Windows 11? Você pode acessar facilmente o Editor de Diretiva de Grupo com a ajuda da caixa de diálogo Executar no Windows 11. Abra o Corre caixa de diálogo pressionando o botão Windows + R combinação de teclas. No Corre caixa de diálogo, digite Gpedit.msc e bater Digitar, e você irá para Editor de Diretiva de Grupo.

Palavras finais

Depois de fazer isso, você habilitará com êxito o Gpedit.msc no Windows 11. Siga as etapas fornecidas neste artigo para habilitar o Gpedit.msc no seu PC. Depois de habilitá-lo, você poderá executá-lo na caixa de diálogo Executar.