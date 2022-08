3 dicas para escolher armários aéreos para cozinha

Independentemente do estilo da casa, é sempre bom ter atenção na hora de escolher armários aéreos para cozinha. Afinal, existem vários modelos que combinam com os diferentes tipos de cômodo, sendo um móvel muito versátil e a sua implementação pode ser feita rapidamente.

Um dos seus pontos mais positivos é a otimização de espaço para organizar aquilo que é essencial. Exemplificando, os utensílios gerais (panelas, pratos, copos), além de potes, eletrodomésticos e os próprios mantimentos. Para mais, o fato de ser suspenso torna o visual mais adorável e aconchegante.

Confira como escolher armários aéreos para cozinha

Nesse contexto, o único adendo é a necessidade de observar o tamanho do lugar em que o móvel será colocado. Isso porque esse olhar mais amplo pode ajudar a criar parâmetros para selecionar a parede ideal e a quantidade de portas mais adequadas.

Sendo assim, esse passo é importante para que o cômodo não fique poluído. Além de, até mesmo para facilitar a dinâmica de circulação dentro do ambiente. Com isso em mente, escolher armários aéreos para cozinha se tornará mais simples e fácil.

Tipo de material

A primeira dica é sobre o material ideal de composição, seja para qual for o estilo da casa. Via de regra, a principal indicação dos especialistas é a madeira maciça. Ainda mais se a preferência for dar um toque mais rústico e com um bom grau de elegância.

Dito isso, além dessa sofisticação, outras vantagens acompanham essa predileção: versatilidade, fácil combinação com diversos designs, resistência, dada a qualidade da produção, e, por fim, a facilidade de limpeza. Uma vez que os seus elementos químicos não são favoráveis para o surgimento de crostas de sujeira.

Além do mais, outras decorações casam muito bem com a madeira maciça, como o vintage, o clássico, o contemporâneo e até mesmo o industrial. Desse modo, escolher armários aéreos para cozinha fica muito mais prático, já que possui toda essa pluralidade em seus arranjos.

Caráter funcional

A maior relevância dessa dica está na combinação de funcionalidade e estética para compor adequadamente o lugar. Ou seja, associar a necessidade de implantar o móvel com os estilos citados anteriormente. E assim, ajustando os detalhes para que todas as peças fiquem harmônicas.

Desse modo, é interessante perceber a quantidade de itens que serão guardados. No caso de muitos, o mais recomendável é optar por uma mobília mais extensa, seja lateralmente ou em direção ao teto. Consequentemente contando, possivelmente, com um maior número de prateleiras.

Porém, é preciso ter atenção para o acesso a esses mantimentos e, por isso, ao escolher armários aéreos para cozinha, o melhor é instalar em uma altura de fácil alcance. Ainda, uma alternativa plausível é usar um modelo de canto, conferindo uma otimização do espaço bem maior.

Associação de mais de um armário

Aqui, o segredo é combinar móveis que possuam proximidade em seus designs e que tenham um mínimo de associação com a decoração do ambiente. Com isso, a estética terá um potencial mais atraente e chamativo, dando até mesmo uma certa vivacidade ao cômodo.

Por exemplo, ao escolher armários aéreos para cozinha, estes podem ser colocados acima de um balcão de madeira, principalmente se o modelo for de canto. Lembrando que os tons dos materiais precisam ser harmônicos para que essa dica funcione.

Ainda, a grande sacada de fazer isso é a facilitação da logística de acesso, já que o balcão irá servir para organizar eletrodomésticos, como sanduicheira e liquidificador. Desse modo, alcançar os alimentos e os recipientes guardados acaba ficando mais fácil no momento de preparar as refeições do dia a dia.

Vantagens de escolher armários aéreos para cozinha

Como já exposto, o principal benefício desse modelo de mobília é a sua economia de espaço, já que permite uma melhor circulação de pessoas. Além disso, outros móveis podem ocupar os lugares disponíveis no chão, como o fogão e a geladeira.

Além do mais, a sua versatilidade pode favorecer a sua implementação mesmo em ambientes previamente decorados. Ou seja, não será preciso fazer uma reforma no cômodo. Então, essa diversidade é tanta que ele pode ser colocado até mesmo em escritórios e lavanderias.

Por fim, você pode associar alguns nichos para ampliar a sua funcionalidade. Portanto, permitindo que uma prateleira fique mais acessível para objetos que são mais usados cotidianamente. Dessa maneira, não restará dúvidas ao escolher armários aéreos para cozinha.