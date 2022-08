3 formas simples de fazer

As maneiras de desentupir pia rápido são objetivos de busca por quem cuida de casa e se depara com esse inconveniente no momento de lavar a louça, por exemplo. Em geral, a causa principal desse problema é o acúmulo de resíduos que vão se acumulando nos tubos ao longo do tempo. Principalmente aqueles de gordura.

O ponto positivo é que existem formas simples de resolução e que estas podem ser colocadas em prática agora mesmo. Isso porque os ingredientes são de fácil acesso. Dessa forma, podem já estar incluídos no armário da sua despensa, afinal, toda dona ou dono de casa é alguém com bom preparo.

Confira formas de desentupir pia rápido

No entanto, é recomendável que o manuseio seja feito com o auxílio de luvas protetoras. Pois, algumas substâncias podem ser extremamente nocivas à pele. Como consequência, acabam gerando acidentes potencialmente graves, principalmente na região das mãos.

Sendo assim, também tenha cuidado com as crianças, se for o caso, com animais de estimação. Fora esse adendo, pode seguir as dicas de como desentupir pia rápido sem medo de errar. Pois, é garantia que o transtorno que esse imprevisto gera terá solução.

Uso de sal

Como dito, o sal é um condimento que todo mundo possui na própria cozinha e, via de regra, é de fácil acesso e super barato. Além do seu uso habitual para conservar e dar gosto para a comida, ele pode ser útil para desentupir pia rápido e sem complicações.

Dessa maneira, esse tempero deve ser jogado em muita quantidade diretamente no ralo, podendo ser umas 4 a 5 colheres bem cheias. Em seguida, é preciso apenas despejar 1 litro de água fervente no mesmo local, derramando gradativa e lentamente para que o resultado seja mais efetivo.

Logo após, utilize um pano de prato para fazer uma pressão direta sobre o ralo, mas com atenção para não queimar os dedos. Quando começar a surgir um barulho, o processo de desentupimento iniciou propriamente, sendo necessário esperar até uma hora para que a ação seja completamente finalizada.

Uso de bicarbonato

O bicarbonato é outro queridinho de casa, principalmente por conta das suas multifunções de limpeza, ainda mais aquelas mais pesadas em que se precisa lavar regiões engorduradas. Aliás, esse caráter também é válido para a superfície interna dos canos, e por isso a sua utilidade para desentupir pia rápido.

Mais especificamente, a razão do efeito é o seu teor alcalino, ou seja, básico, devido ao seu baixo pH. Essa característica garante a remoção dos lipídios impregnados e, como bônus, auxilia na diminuição da proliferação de fungos e bactérias, dado os seus fatores antimicrobianos.

Para aplicar corretamente, da mesma forma que o sal, será necessário jogar uma xícara de bicarbonato diretamente no ralo, seguido de 350ml de vinagre, de preferência branco. Logo após, use um pano para fazer pressão e deixe a mistura agir por 30 minutos. Por último, despeje 1 litro de água fervente para complementar.

Uso de soda cáustica

Esse é o produto de limpeza mais eficaz para desentupir pia rápido e, também, o mais perigoso, já que seus compostos são muito agressivos à pele. Mas não é preciso ter medo, apenas cuidado no manuseio e atenção para não cair em outro lugar além do ralo.

Nesse caso, o mais ideal é realizar o processo à noite. Pois, apesar de ser bem efetiva, a soda cáustica requer um tempo maior para terminar a sua ação, contando com aproximadamente 8 horas entre o início e o final do procedimento.

Sendo assim, jogue meia xícara da soda para dentro do cano e, em seguida, acrescente 4 colheres de sal de cozinha. Rapidamente, despeje 1 litro e meio de água quente. Por fim, espere todo o período da noite para ligar a torneira e usar o local normalmente.

Prevenção

Além do mais, também existem formas simples de evitar a necessidade de desentupir pia rápido. Claro que eventualmente isso acabará acontecendo, mas é possível retardar esse tempo e deixar esse problema para o mais futuro possível.

Segue as dicas: não derrame óleo, retire a gordura da louça com papel toalha. Além disso, jogue os alimentos no lixo antes de lavar propriamente os pratos, sempre use o ralinho protetor. Por fim, crie uma regularidade para a sua rotina de limpeza, leve os filtros de café para fora, etc.