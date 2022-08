4 maneiras de corrigir o problema de tela preta do Google Pixel 3 XL 2022

Recentemente, Problema de tela preta do Google Pixel 3 XL foi relatado por muitos usuários na internet. Os usuários relataram que encontraram uma tela preta no Pixel 3 XL e o dispositivo parou de responder. Este problema não deve se preocupar se isso for causado por motivos relacionados ao software, mas se houver algum problema de hardware, esse problema pode ser grave. Se você encontrar esse erro, não deve se preocupar com isso, pois discutimos algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o problema de tela preta do Google Pixel 3 XL.

Razões por trás do problema de tela preta do Google Pixel 3 XL

Antes de continuar com as correções, é essencial saber por que você pode encontrar o problema de tela preta no Pixel 3 XL. Abaixo estão algumas razões por trás da tela preta do Google Pixel 3 XL –

Você pode enfrentar esse problema devido à falta de energia. Você pode enfrentar uma tela preta quando o telefone está morto ou quando não liga novamente. Isso ocorre principalmente quando o dispositivo foi danificado ou quando há algum problema com a tela.

Outra razão por trás desse problema pode ser bugs aleatórios. Muitas vezes, os bugs podem fazer com que seu telefone não responda e você pode encontrar um problema de tela preta do Google Pixel 3 XL.

Se o seu Google Pixel 3 XL foi danificado, esse pode ser o motivo para enfrentar esse problema. Por exemplo, se ele caiu e a tela quebrou ou você a deixou cair na água, é provável que você enfrente esse problema.

Corrigir o problema de tela preta do Google Pixel 3 XL

Se você está enfrentando o problema de tela preta do Google Pixel 3 XL, siga as etapas de solução de problemas listadas abaixo-

Carregar o dispositivo

Se o seu dispositivo ficar sem bateria, você provavelmente enfrentará esse problema. Você deve tentar carregar o dispositivo e, em seguida, tente ligá-lo. Aguarde 15 minutos antes de ligar o dispositivo. Certifique-se de estar usando um carregador original/certificado para carregar seu dispositivo. Se isso não resolver o problema ou se o dispositivo já estiver carregado, você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Forçar reinicialização do Pixel 3 XL

Se você estiver enfrentando um problema de tela preta do Google Pixel 3 XL, tente forçar a reinicialização do Pixel 3 XL. Muitas vezes, o problema pode ser causado por falhas aleatórias do sistema, que podem ser facilmente corrigidas forçando a reinicialização do Pixel 3 XL. Para isso, pressione e segure o botão Botão de energia por 30 segundos ou mais até que o logotipo apareça na tela.

Isso forçará a reinicialização do aplicativo e você não deverá mais enfrentar o problema. No entanto, se você ainda encontrar uma tela preta no Pixel 3 XL, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Inicialize o Pixel 3 XL no modo de segurança

Muitas vezes você pode enfrentar o problema devido a determinados aplicativos que você instalou no seu telefone. Se os aplicativos instalados em seu telefone estiverem causando o problema, você terá que inicializar seu telefone no modo de segurança. Você terá que inicializar seu dispositivo Pixel no modo de inicialização para verificar qual aplicativo está causando o problema de tela preta do Pixel 3 XL. Para isso, siga os passos abaixo-

Desligue o Pixel 3 XL primeiro.

Agora, pressione e segure o Botão de energia e quando a animação de inicialização começar, pressione e segure o Volume baixo botão.

O telefone agora iniciará no modo de segurança. Você verá Modo de segurança na parte inferior da sua tela.

Agora comece a desinstalar os aplicativos manualmente. Desinstale os aplicativos que você acha que podem estar causando o problema.

Você terá que verificar manualmente os aplicativos que você acha que podem causar o problema. Verifique e desinstale manualmente o aplicativo para corrigir o problema. Se você começou a enfrentar esse problema depois de instalar um aplicativo específico, desinstale-o para corrigir o problema.

Chegar ao centro de serviço

Se o problema ainda não for corrigido, você deve ir ao centro de serviço e consertar seu telefone. Se o seu telefone caiu e você começou a enfrentar esse problema depois disso, provavelmente foi devido a danos no hardware. No caso, se o seu telefone tiver rachaduras, sua tela estiver danificada ou houver amassados ​​visíveis no seu dispositivo que possam estar causando o problema. Você deve consertar seu telefone se estiver enfrentando um problema de tela preta devido a esses motivos.

Palavras finais

Essas foram as etapas prováveis ​​para ajudar a corrigir o problema de tela preta do Google Pixel 3 XL. Você pode enfrentar esse problema devido a motivos relacionados a hardware ou software. Se o problema for causado por motivos relacionados ao software, as correções mencionadas neste artigo ajudarão a corrigi-lo. No entanto, se o problema for encontrado devido a danos no hardware, você precisará levar seu telefone ao centro de serviços para corrigi-lo.

