4º lote será depositado nesta semana

Mais de 4 milhões de pessoas de todo o Brasil recebem nesta semana a 4ª liberação da restituição do Imposto de Renda. De acordo com informações da Receita Federal, o dinheiro cairá na conta de mais de 4,4 milhões de cidadãos já na próxima quarta-feira (31). A expectativa é de que mais de R$ 6 bilhões sejam oficialmente enviados.

Nesse sentido, vale lembrar que todos os cidadãos que enviaram a declaração do Imposto de Renda este ano e que ainda não receberam a restituição em nenhum dos três primeiros lotes, já podem fazer a consulta. Para tanto, basta entrar no site da Receita Federal e saber se o seu nome está entre os contemplados com esta nova fase de restituição.

A Receita afirma que também liberou a consulta para os chamados lotes residuais. São contribuintes que caíram na malha fina, mas já acertaram as suas contas. Dessa forma, a verificação também pode ser feita através do site oficial da Receita Federal. Todo o procedimento é gratuito e pode ser feito em pouco mais de cinco minutos.

Em números totais, a Receita Federal afirma que 4.462.564 contribuintes poderão receber o benefício social. Destes, 7,8 mil são idosos acima de 80 anos, 60 mil entre 60 e 79 anos, 5 mil cidadãos com algum tipo de deficiência física e/ou mental e cerca de 25 mil cuja maior fonte de renda é o magistério.

Além destes grupos considerados prioritários, também há previsão de pagamentos para 4.362.766 pessoas. São os cidadãos que entregaram a declaração do Imposto de Renda até o último dia 30 de maio deste ano de 2022. Depois deste 4º lote, a Receita Federal vai realizar mais uma liberação, que está marcada para o dia 30 de setembro.

Como fazer a consulta?

Como dito, qualquer cidadão pode saber se está dentro do grupo de contribuintes que receberão o dinheiro da quarta rodada de restituição do Imposto de Renda. Para fazer a verificação, basta abrir o site www.gov.br/receitafederal.

Logo depois, o cidadão precisa clicar na opção “Meu Imposto de Renda” e na sequência em “Consultar a Restituição”. O indivíduo poderá escolher entre realizar uma consulta simplificada ou completa da situação da sua declaração.

Vale lembrar que a Receita Federal disponibiliza um aplicativo. Através da aplicação, o cidadão também poderá consultar as suas informações básicas. Além disso, ele também poderá consultar a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Como é feito o pagamento da restituição?

Segundo informações da Receita Federal, o pagamento da restituição será feito na próxima quarta-feira (31) através da conta bancária que o cidadão informou no momento da declaração do Imposto de Renda.

O órgão lembra que a novidade é que alguns depósitos poderão ser feitos através da chave pix, que também foi informada por alguns usuários no momento da declaração.

Caso a fala que o cidadão informou não exista mais, o dinheiro da restituição será depositado em uma conta do Banco do Brasil. Neste caso, será preciso fazer o resgate da quantia em um período de até um ano. Para mais informações específicas, o indivíduo pode entrar em contato com os canais oficiais da Receita Federal.