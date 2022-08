Investir em franquias com baixo custo inicial é uma estratégia empreendedora para ter retorno do investimento mais rápido e começar a lucrar quase de imediato. Por isso que hoje, nós vamos indicar 5 franquias para investir até R$ 7 mil.

Errado está quem pensa que essas são franquias muito simples e sem credibilidade. Isso porque, na verdade, são empreendimentos bem estruturados e testados no mercado!

1. Portal da Cidade

A franquia surgiu a partir da necessidade de oferecer um espaço virtual para divulgar assuntos de forma 100% virtual. Assim, é possível saber de acontecimentos da cidade e promover uma grande variedade de informações.

Sua unidade piloto encontra-se em Umuarama, estado do Paraná, e já possui mais de 62 franqueadas. A empresa é a primeira do segmento de portais no Brasil, sendo totalmente segura e confiável.

Para adquirir a franquia é necessário considerar os seguintes números oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 6 a 24 meses.

2. Home Care Ozanna

A franquia está situada no setor de saúde, bem-estar e beleza, oferecendo serviços de cuidadores para pessoas que necessitam de cuidados hospitalares em casa. Assim, ela liga clientes e cuidadores, apresentando um serviço humanizado dentro do próprio lar.

Para adquirir a franquia é necessário considerar os seguintes números oferecidos:

Antes de tudo, um investimento inicial a partir de R$ 5 mil;

Em seguida, a previsão de retorno do investimento, de 8 meses.

3. Alquimia moderna

A franquia possui mais de 30 anos de tradição no mercado, fazendo parte do Grupo Cardinale. Possui o diferencial de utilizar processos modernos de folheação por contato, podendo deixar qualquer material metalizado.

Assim, a empresa oferece serviços de polimento, banhos de ouro, tinturas com efeito cromo e vernizes com pigmentos especiais.

Ao franqueado, é se oferecem equipamentos para efetuar mais de 11 maneiras diferentes de metalização. Além disso, há o suporte da marca em processos e gestão.

Dessa forma, a franquia considera que suas unidades farão o mesmo trabalho apresentado pela empresa original.

Para adquirir a franquia é necessário considerar os seguintes números oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 2.480;

Previsão de retorno do investimento: entre 1 e 12 meses;

Previsão de faturamento mensal: a partir de R$ 2 mil.

4. +Ágil

A franquia oferece serviços de intermediação de soluções bancárias como empréstimos consignados, consórcios, seguros, financiamentos, crédito pessoal e empresarial, máquina de cartão, portabilidades, programa de vendas entre outros. Possui 500 unidades distribuídas no Brasil.

Adquirindo uma franquia +Ágil, você poderá contar com:

Alta rentabilidade

Universidade Corporativa para franqueados

Modelo de trabalho enxuto e de baixo custo

Experiência de mercado aliados a grandes parceiros.

A franqueadora oferece apoio constante, com suporte operacional e de gestão sempre que necessário. Além disso, possui a Universidade Corporativa que dispõe de treinamentos aos franqueados e colaboradores em relação a negócios e mercados.

Para adquirir a franquia é necessário considerar os seguintes números oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 1 e 3 meses.

Previsão de faturamento mensal: a partir de R$ 15 mil;

Capital inicial total: a partir de R$ 5 mil.

5. UGuia

A franquia pertence ao segmento de comunicação, informática e eletrônicos, no subsegmento de marketing digital.

Funciona a partir de uma plataforma de redes sociais de empresas, que permite anúncios e informações importantes como oferta das marcas que trabalham com cupons, descontos e promoções.

Sendo assim, o Portal Uguia disponibiliza dois sistemas de consultas por categorias e busca por palavras chave como: nome da empresa, atividade(s), produto(s), serviço(s), segmento(s), endereço(s) e telefone(s), além dos guias especiais como: Guia Delivery, Guia Beleza e Estética, Guia Rápido, Guia Turístico, Guia Médico, Informática e Telefonia e Guia Industrial, que filtram as categorias relacionadas a esses setores.

Para adquirir a franquia é necessário considerar os seguintes números oferecidos pela franqueadora:

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 3 e 6 meses.

Previsão de faturamento mensal: entre R$ 6 mil a R$ 15 mil;

Capital inicial total: a partir de R$ 5 mil.

Por fim, agora que você já sabe quais franquias existem para serem adquiridas com valores iniciais até R$ 7 mil, faça um esforço e mãos-à-obra!

Certamente com as informações aqui passadas, será muito mais fácil e simples começar suas pesquisas para empreender de vez. Assim, não tenha medo de dar os primeiros passos e abra o seu próprio negócio mesmo com pouco dinheiro! E lembre-se de sempre procurar o retorno do seu investimento a curto prazo!

Esperamos que o post de hoje tenha sido útil e, até mesmo, o incentivo que faltava!