5 maneiras de configurar ‘Ei, configurações do Google Open Assistant’ (2022)

O Google Assistant é um assistente de smartphone bastante popular. Isso foi projetado especificamente para dispositivos Android, mas você também pode instalá-lo em dispositivos iOS. O Google Assistant é útil quando se trata de realizar tarefas como criar uma agenda, ligar para alguém, enviar uma mensagem de texto e muito mais. Se você tiver o Google Assistente no seu dispositivo e quiser definir Ei, configurações do Google Open Assistantentão este artigo será seu guia para fazer isso.

Configurar ‘Hey Google Open Assistant Settings’ em telefones Android

Nesta parte do artigo, discutiremos como você pode ativar o Google Assistant no seu dispositivo Android. Vamos mergulhar o processo completo em várias partes para que fique fácil para você.

Requisitos do dispositivo

Antes de prosseguirmos com a configuração do Google Assistant, verifique se seu dispositivo atende aos seguintes requisitos:

Seu telefone deve ter Android 5.0 ou superior.

Certifique-se de que seu telefone tenha pelo menos 1 GB de RAM.

Seu telefone deve ter o Google App versão 13 ou superior.

Você precisa ter o Google Play Services na sua tela.

Etapas para configurar as configurações do Hey Google Open Assistant

Siga as etapas abaixo para configurar as configurações do Hey Google Open Assistant-

Baixe e instale o Google Assistente

Você não precisará baixar e instalar o Google Assistant no seu dispositivo Android. O Google Assistant é o assistente digital para dispositivos Android, portanto, estará presente por padrão. Você não precisa baixá-lo no seu dispositivo. Se você estiver usando um telefone ou tablet Android, poderá continuar com a próxima etapa deste artigo.

Ativar o Google Assistente

O próximo passo para continuar é ativar o Google Assistant. Como discutimos, o Google Assistant já está disponível no seu dispositivo, portanto, você não precisa fazer o download, mas precisará configurá-lo. Para habilitar o Google Assistant para seguir as etapas abaixo-

Abrir Gaveta de aplicativos e depois abra o Google Aplicativo .

Aqui, toque no seu Perfil ícone e, em seguida, toque em Definições.

A seguir, vá para Assistente do Google, e depois toque em Em geral .

Agora, ative a alternância para o Google Assistente.

Faça o Google Assistente reconhecer sua voz

Depois de ativar o Google Assistant no seu dispositivo, você terá que fazer com que ele reconheça sua voz. Para isso, siga os passos abaixo-

Pressione longamente o Casa botão. Isso iniciará o Google Assistente.

Dizer Abra as configurações do Assistente .

Aqui, toque em Olá, Google e Voice Match.

Agora, ative a alternância para o Ei Google .

Siga as instruções na tela para treinar o Google Assistant para reconhecer sua voz.

Ative o Google Assistente

Depois de concluir todas as etapas acima, basta dizer Ei Google ou OK Google para ativar o Google Assistente. Isso abrirá o Google Assistant no seu telefone e você poderá dar comandos a ele.

Você pode pressionar longamente o botão home para ativar o Google Assistant ou deslizar diagonalmente de qualquer lado do canto para o centro da tela para fazer isso.

Configurar Hey Google Open Assistant Configurações no iOS

Discutimos como você pode configurar Hey Google Open Assistant Settings no Android, vamos discutir como você pode fazer isso no iOS. Esta parte do artigo irá guiá-lo na configuração do Google Assistant no seu dispositivo iOS.

Requisitos do dispositivo

Seu dispositivo deve atender aos seguintes requisitos para poder executar o Google Assistant-

Deve ter iOS 11 ou superior.

Etapas para configurar as configurações do Google Open Assistant

Abaixo estão as etapas para configurar as configurações do Hey Google Open Assistant-

Baixe e instale o Google Assistente

A primeira coisa que você deve fazer é baixar e instalar o Google Assistant. Para isso, siga os passos abaixo-

Abrir Loja de aplicativos no seu dispositivo iOS.

Aqui, procure o Google Assistente aplicativo.

Baixe e instale o aplicativo em seu dispositivo.

Ative o Google Assistant e faça com que ele reconheça sua voz

A correspondência de voz não está disponível no iPhone, portanto, você não poderá ativar o Google Assistant dizendo OK Google/Ei Google. Você terá que abrir o Google Assistant toda vez que quiser usá-lo.

Ative o Google Assistente

Para ativar o Google Assistant no seu dispositivo iOS, você terá que abrir o aplicativo Google Assistant toda vez que quiser dar o comando a ele.

Conclusão – Ei, configurações do assistente aberto do google

Estes foram alguns maneiras de ativar o Google Assistente no seu dispositivo. Seguindo os métodos acima, você será capaz de defina Hey Configurações do Google Open Assistant.

