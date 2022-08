5 maneiras de corrigir o erro 2819-0003 do Nintendo Switch (2022)

Ao jogar no Nintendo Switch, sua jogabilidade pode pausar e um código de erro 2819-0003 é exibido. Este é um erro comum e pode ser corrigido facilmente em apenas alguns passos. Esse problema pode ocorrer se dois consoles Nintendo Switch estiverem vinculados a uma Conta Nintendo. Se você está enfrentando esse erro, este artigo será seu guia para ajudar a corrigi-lo. Este artigo irá discutir como você pode corrigir o Erro do Nintendo Switch 2819-0003.

Razões para enfrentar o erro 2819-0003 do Nintendo Switch

Esse código de erro geralmente informa ou indica que a reprodução de software para download pode ser pausada apenas porque sua Conta Nintendo foi usada para reproduzir conteúdo para download em outro console. Além disso, o código de erro aparecerá no console secundário quando os dois consoles de jogos associados à Conta Nintendo estiverem jogando o mesmo jogo simultaneamente.

Etapas para corrigir o código de erro do Nintendo Switch 2819-0003

Se você deseja corrigir o código de erro 2819-0003 presente em seu dispositivo no qual está jogando, é necessário definir seu Nintendo Switch como o console principal e cancelar o registro do outro console vinculado à sua conta Nintendo. Existem duas maneiras de usar o que você pode fazer isso –

Se você tiver o console principal

Se o console principal estiver disponível, siga as etapas fornecidas para o mesmo

Vou ao Menu inicial .

Agora , pesquise e clique no Nintendo eShop. Isto irá levá-lo à sua loja online.

Faça login na conta usando as credenciais da sua Conta Nintendo.

Agora, clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e clique em Informação da conta.

Agora, no painel direito, procure o Opção de console principal .

Clique no Botão Cancelar Registro e remover o Nintendo Switch de ser o console principal.

Consiga seu Nintendo Switch e acesse o Nintendo Eshop .

Quando você fizer login na sua Nintendo eShop com sucesso, o console será automaticamente marcado como o console principal.

Se você não tiver o console principal

Se você não tiver seu console principal, siga as etapas abaixo para corrigir o problema.

Clique no Conecte-se botão. Você terá que fazer login na sua Conta Nintendo se estiver visitando o site pela primeira vez no dispositivo.

Clique no Menu da loja .

Agora, role para baixo e clique no botão Cancelar o registro do console principal . Agora, siga as instruções para concluir o processo.

Agora, conecte seu Nintendo Switch à Nintendo eShop para que seu console possa ser definido como o console principal da sua conta.

Depois de concluir todas essas etapas, você poderá reproduzir o conteúdo para download sem nenhum problema. Este código nunca aparecerá novamente, pois já está atribuído como o console principal da sua Conta Nintendo.

Problemas comuns do Nintendo Switch e como corrigi-los

Além do erro Nintendo Switch 2819-0003, existem muitos problemas que você pode encontrar. Alguns dos problemas comuns do Nintendo Switch e as maneiras de corrigi-los são apresentados abaixo-

A bateria acaba rapidamente

Se você estiver jogando jogos intensos, usando a Internet ou tiver o brilho, a bateria do Switch acabará mais rapidamente. Existem muitos métodos que podem ajudá-lo a fazer a bateria do seu Nintendo Switch durar mais.

Brilho mais baixo

Você diminui o brilho usando o seguinte método-

Vou ao Configurações de sistema .

Agora, clique em Brilho do ecrã .

Aqui, você pode diminuir o brilho da tela.

Desligue o Wi-Fi e o Bluetooth

Você pode desligar o Wi-Fi e o Bluetooth usando o seguinte método-

Vamos para Configurações de sistema novamente.

Agora, clique em Modo avião .

Ative a alternância para isso.

Substitua a bateria

Se você ainda enfrentar problemas de bateria no Nintendo Switch, talvez seja necessário substituir a bateria. Você terá que entrar em contato com o Atendimento ao Cliente da Nintendo, e eles o orientarão no processo.

Sem espaço para instalar jogos

O switch oferece 32 GB de armazenamento interno, parte do qual é reservado para o sistema. Isso significa que, se você quiser baixar alguns ou mais jogos e armazená-los em seu sistema a longo prazo, isso pode ser feito facilmente antes de ficar sem espaço. Você pode fazer isso usando os seguintes métodos-

Você também pode usar ferramentas de gerenciamento de dados para liberar algum espaço

Vou ao Configurações de sistema .

Clique em Gestão de dados e depois clique em Arquivo rápido .

Aqui, você pode desinstalar o software, que você sempre pode baixar novamente mais tarde.

Compre um cartão microSD

Você pode comprar um cartão MicroSD, inseri-lo no Nintendo Switch e mover seus jogos para ele. Para isso, siga os passos abaixo-

Vamos para Configurações de sistema novamente.

Clique em Dados Gestão e agora clique em Mover dados entre sistema/cartão micro SD .

Isso permitirá que você mude os jogos do armazenamento interno para o externo.

Arranhões ou marcas na tela

Se sua tela estiver suja devido a impressões digitais, pegue um pano de microfibra e limpe a tela de cima para baixo. Mas se a tela estiver arranhada, você poderá encontrar esse erro. Se os arranhões forem leves, eles podem ser removidos com a ajuda de um pano. Além disso, um protetor de tela pode esconder os arranhões menores. Mas você deve comprar e substituir a tela se os arranhões forem profundos.

Conclusão

Aqui neste artigo, fornecemos algumas soluções de problemas etapas que podem ajudá-lo a corrigir o erro Nintendo Switch 2819-0003. Esperamos que este artigo ajude a corrigir o problema que você está enfrentando.

