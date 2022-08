5 maneiras de corrigir quando o iMessage não diz entregue no iPhone

Os dados podem ser transmitidos muito mais rapidamente com o iMessage do que as mensagens de texto tradicionais, que devem ser transmitidas pela rede celular. No entanto, a notificação de leitura e digitação também é exibida quando uma mensagem é enviada no iMessage. Isso ocorre porque as mensagens são criptografadas dentro do aplicativo. Mas, parece que desde a última atualização do iOS, iMessage não está funcionando devidamente.

Sim, muitos usuários relataram que iMessage não diz entregue. Embora as possibilidades sejam raras, ainda não é impossível. Mas, nada para se preocupar, pois temos algumas correções para isso. Então, se o seu iMessage não diz entreguecertifique-se de executar as correções mencionadas abaixo.

Por que o iMessage não é entregue ou não é exibido no iPhone?

Na maioria dos casos, conexões ruins com a Internet e interrupções do serviço de Internet no lado do receptor fazem com que o iMessage mostre ‘Não entregue‘ em iPhones e iPads. No entanto, por outro lado, as mensagens podem parecer ‘Não entregues’ no seu Mac, mesmo quando realmente são entregues.

Isso provavelmente indica um banco de dados de mensagens corrompido. Portanto, é possível que haja bugs temporários no iMessage após uma atualização para iOS ou macOS.

Como corrigir se o iMessage não diz entregue

No iMessage, se você deseja enviar um iMessage, mas a mensagem diz ‘Não entregue’ com um ponto de exclamação vermelho, o que isso significa? Bem, isso significa que a mensagem que você enviou não é entregue para quem você deseja enviá-la. Mas não se preocupe, pois temos algumas correções para resolver se iMessage não diz entregue. Então, vamos conferir as correções:

Correção 1: reinicie seu dispositivo

É possível que você enfrente esse problema apenas por causa de alguns arquivos de bug armazenados em sua RAM na forma de dados de cache.

Portanto, ao reiniciar, você poderá remover facilmente esses arquivos de cache do seu dispositivo, pois isso liberará a RAM e dará ao seu dispositivo um novo começo. Então, tente isso e verifique se isso ajuda.

Correção 2: verifique a conexão com a Internet no seu iPhone

É necessário usar dados de celular ou Wi-Fi no seu iPhone para enviar uma iMessage. Se você não entregar suas iMessages, você deve garantir que sua rede esteja conectada corretamente.

Você pode tentar reenviar a mensagem não entregue se os dados Wi-Fi ou Celular parecerem estar funcionando corretamente. Basta tocar no ponto de exclamação vermelho ao lado da mensagem não entregue e tocar em tentar novamente.

Você pode tentar reenviar o iMessage como uma mensagem de texto se o iMessage ainda não for entregue porque o destinatário não está conectado a uma rede em funcionamento. Para enviar o iMessage como uma mensagem de texto, selecione Enviar como mensagem de texto do cardápio.

Correção 3: ative e desative o iMessage no iPhone

Bugs temporários podem causar o problema no aplicativo iMessage, portanto, basta desligar o iMessage, reiniciar o dispositivo e ligá-lo novamente para resolver o problema.

Para acessar as Mensagens, vá para Definições e depois clique Mensagens. Desligue o iMessage alternar bar. Reinicie o telefone e vá para Configurações para ativar o iMessage novamente. Verifique se pode ser entregue agora enviando uma mensagem.

Correção 4: Resolver o iMessage não entregue no Mac

Na maioria das vezes, o iMessage não diz entregue não existe realmente no Mac. Houve muitos casos em que as iMessages não entregues foram entregues em iPhones e o destinatário respondeu. Se o iMessage não funcionar no Mac, normalmente há um problema com o próprio Mac, não com a conexão com a Internet. Então, para corrigir isso, você pode tentar estas etapas:

Reinicie o seu Mac. Depois de reiniciar o Mac, você pode não ver mais o Não entregue alerta. Certifique-se de que o banco de dados de mensagens do Mac esteja limpo. No Mac, você precisa forçar a parada do aplicativo Message e mover a pasta Messages para Lixo . Feito isso, reinicie o seu Mac. Isso excluirá todas as suas iMessages do seu Mac. É isso. Agora, você descobrirá que o iMessage não diz que o problema entregue foi resolvido.

Correção 5: mude para o DNS público do Google no iPhone

Caso encontre o iMessage não diz entregue problema, você pode querer considerar o DNS público do Google. Além disso, aumenta a sua segurança enquanto melhora a sua experiência de navegação. Você pode alterar o DNS da sua rede Wi-Fi no seu iPhone seguindo estas instruções.

Dentro Definições achar Wi-fi . Toque no EU ícone perto do Rede Wi-Fi . Para alterar o endereço atual, vá para Configurar DNS e clique nele. Substitua-o pelos endereços DNS do Google 8.8.8.8, 8.8.4.4

Da mesa do autor

Você ainda está recebendo o iMessage que não diz entregue questão? Bem, embora tenhamos mencionado todas as possíveis correções aqui, mas caso você ainda enfrente isso, entre em contato com a equipe da Apple e pergunte sobre esse erro. Eles certamente irão ajudá-lo a resolver o iMessage que não diz entregue questão.

De qualquer forma, isso é tudo sobre como corrigir o iMessage não está funcionando questão. Obrigado por tomar o tempo para ler este guia. Esperamos que tenha sido útil. Interessado em mais informações? Sinta-se livre para comentar abaixo.

