5 maneiras de desbloquear sites no Chromebook escolar (2022)

Procurando por como desbloquear sites no Chromebook escolar? Os Chromebooks são boas alternativas aos laptops Windows para estudantes. Eles são baratos e poderosos na faixa de preço em que se encontram. Os Chromebooks podem ser usados ​​para executar tarefas semelhantes às de um laptop Windows. Devido aos custos mais baixos, muitas escolas oferecem Chromebooks aos filhos. No entanto, em um Chromebook fornecido por uma escola/faculdade ou qualquer instituto, haverá algumas restrições. Por exemplo, alguns sites serão bloqueados em seu Chromebook e você não poderá acessá-los.

Então existe alguma maneira de desbloquear sites no Chromebook escolar? Felizmente, sim, existe uma maneira de desbloquear sites no Chromebook escolar e este artigo o ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos como desbloquear sites no Chromebook escolar.

Como desbloquear sites no Chromebook escolar (todos os métodos)

Os sites são bloqueados pelos administradores no Chromebook escolar. Devido a essa restrição, você não poderá acessar todos os sites no Chromebook escolar. No entanto, existem certas maneiras de desbloquear sites no Chromebook escolar, que são discutidas adiante.

Usando o aplicativo College Board

Abaixo estão as maneiras de desbloquear sites no School Chromebook usando o College Board Application-

Clique na hora no canto inferior direito da tela e, em seguida, clique em Sair.

No canto inferior esquerdo da tela, clique no botão Aplicativos opção.

Agora, clique no Conselho Universitário aplicativo para abri-lo.

Na próxima tela que se abre, clique em Esquecer nome de usuário opção.

Agora, clique no Youtube ícone na parte inferior da página.

Clique no Entrar opção no site do YouTube.

Feito isso, clique em Termos no final da tela.

Clique em 9 pontos e depois clique em Procurar.

O mecanismo de pesquisa do Google será aberto em uma nova janela. Agora você pode navegar no site que deseja, mesmo que tenha sido bloqueado no Chromebook.

Usando rollApp

Outra maneira de desbloquear sites bloqueados no School Chromebook é usando o rollApp. rollApp é um serviço de software sob demanda que fornece aplicativos SW de terceiros existentes para qualquer navegador da Web que você usar. Abaixo estão as etapas para usar o rollApp para desbloquear sites no School Chromebook-

Em primeiro lugar, abra o site rollApp no ​​seu Chromebook. Você pode fazer isso clicando neste link .

Clique em Criar uma conta para criar uma conta. Digite seu nome, e-mail e senha e clique no botão Inscrever-se botão.

Depois de criar sua conta, faça login nela.

Agora no menu, clique no botão Aplicativos opção.

Role para baixo na página e clique no botão Suportes .

Na nova janela que se abre, clique no botão Trovão ícone. Você o encontrará no canto superior direito da tela.

Ao fazer isso, uma versão antiga do Chromium será aberta na tela. Você pode usá-lo para navegar em qualquer site que desejar.

Outra maneira de desbloquear sites no Chromebook escolar é usando o Lambdatest. Você será capaz de fazer isso seguindo os passos abaixo-

Clique neste link para acessar o site Lambdatest.

Você será direcionado para a tela de login. Aqui, crie uma nova fala que você também pode fazer login com o Google.

Depois de entrar no site, você será direcionado para o painel.

Agora, dirija-se ao Teste em tempo real guia na barra lateral esquerda.

Digite a URL do site que você deseja acessar no espaço fornecido e clique em Começar.

Isso desbloqueará o site no Chromebook e você poderá acessá-lo agora.

Usando VPN e proxy

Se determinados sites foram bloqueados pelo administrador em seu Chromebook escolar, você poderá usar VPN e proxy para acessá-los. Você pode baixar um proxy ou uma extensão VPN no Chrome. Recomendamos que você use o Hotspot Shield VPN Free Proxy ou o Tunnel Bear no seu navegador. Depois de instalar a VPN/Proxy, conecte-se a ela e agora você poderá acessar o site que foi bloqueado no Chromebook escolar.

VPN e Proxy podem ser usados ​​para acessar qualquer site que tenha sido restrito. Você pode acessar conteúdo com restrição geográfica, bem como sites restritos por motivos de privacidade. Ter VPN e Proxy permitirá que você ignore as restrições definidas no navegador do Chromebook por sua escola.

Conclusão

Isso é como desbloquear sites no Chromebook escolar. Os Chromebooks escolares são controlados pela escola e restringem o acesso de determinados sites aos usuários. Isso é feito para evitar que os alunos usem o dispositivo para qualquer outra finalidade, exceto para estudar. Se você usa um Chromebook escolar e alguns sites foram bloqueados nele, siga o artigo acima para desbloqueá-lo.

Perguntas frequentes

Como você desbloqueia um site em um dispositivo escolar?

Existem várias maneiras de desbloquear sites em um dispositivo escolar. Você pode usar o proxy, VPN ou um navegador Tor para desbloquear sites.

Por que existem restrições no Chromebook escolar?

As restrições são definidas pelo administrador (neste caso, Schoo) para impedir que alguém faça algo que não deveria. As restrições podem ser para qualquer coisa, incluindo conteúdo que você assiste, sites que você visita e os aplicativos que você baixa.

O que são os Chromebooks?

Os Chromebooks são alternativas aos laptops Windows que vêm com o Chrome OS. O Chrome OS executa aplicativos da Web e é muito mais leve que o Windows. O Chrome OS pode ser instalado em laptops com especificações de baixo custo conhecidas como Chromebooks.

