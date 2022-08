5 maneiras de fazer recuo suspenso no Microsoft Word (2022)

Recuo Pendurado: Documentos do Word usam recuo para aprimorar a estrutura e sinalizar o início de um novo parágrafo ou tópico como a primeira linha do texto. Como padrão no Word, os parágrafos em bloco têm cada um alinhado com a margem esquerda e o espaçamento entre linhas separando cada parágrafo visualmente. Ao escrever para uma plataforma online, os parágrafos em bloco tendem a ser mais comuns, enquanto os parágrafos recuados tendem a ser mais comuns em publicações impressas e trabalhos acadêmicos.

Mas, muitos usuários não estão familiarizados com como fazer recuo deslocado no Microsoft Word. Aqui está um guia para ajudá-lo a fazer isso. Aqui explicamos alguns métodos possíveis usando os quais você pode facilmente fazer recuo deslocado no Microsoft Word.

O que é um recuo suspenso?

Os recuos pendentes, também conhecidos como recuos da segunda linha, ocorrem quando a segunda e as linhas subsequentes de um parágrafo são deslocadas uma da outra. Geralmente há cinco espaços recuados, o que equivale a meia polegada.

Se um parágrafo começar e terminar alinhado na margem, sua primeira linha deve ser recuada e cada linha seguinte deve ser recuada. O uso mais comum de recuos em trabalhos acadêmicos é para facilitar a diferenciação entre citações na bibliografia. No entanto, estes requeriam um guia de estilo especial, como:

APA (Associação Americana de Psicologia) Livro de estilo da Associated Press Manual de estilo de Chicago Associação de Linguagem Moderna (MLA)

Geralmente, trabalhos acadêmicos e acadêmicos usam travessões pendentes. Também é possível usar recuos deslocados em um documento comercial. Além de serem visualmente atraentes, também facilitam a digitalização entre nomes de autores ou títulos de obras.

O que é recuo de primeira linha?

O recuo da primeira linha é mais comumente conhecido como o recuo da primeira linha. Os parágrafos são recuados apenas no início, conforme indicado por seus nomes. Neste, as margens esquerdas são usadas para o restante das linhas.

É visualmente mais fácil diferenciar os parágrafos quando a primeira linha é recuada. Devido à facilidade de ajustar as margens entre parágrafos em softwares de processamento de texto como o Microsoft Word, os recuos de primeira linha não são mais usados.

Como fazer um recuo suspenso no Word

Se você deseja fazer um recuo deslocado no Microsoft Word, existem muitos métodos disponíveis, com os quais você pode fazer isso com facilidade. No entanto, caso você não esteja familiarizado com esses métodos, vamos conferir os métodos disponíveis:

Método 1. Use o formato de parágrafo para fazer recuo deslocado

O recuo pendente pode ser controlado com mais precisão usando este método. Depois de digitar ou colar as citações em seu documento, você pode seguir este método. Siga esses passos:

Inicialmente, selecione o Pára que você deseja recuar. Depois disso, toque no Casa aba. A seguir, toque no Parágrafo botão suspenso e clique no botão de submenu de parágrafo. Agora, uma nova janela aparecerá; vou ao Recuos e espaçamento aba. Agora, defina o Especial seção para Pendurado . No entanto, lembre-se de que o espaçamento de recuo suspenso será definido como 0,5″ (1,27cm) por padrão. Você pode alterar isso usando o Por: aba. Então, depois de verificar a visualização, pressione o botão OK botão. Além disso, você pode alterar o recuo deslocado no Word ativando o governante ferramenta.

Método 2: usando o atalho de teclado para fazer recuo deslocado

Usar este método não requer etapas complicadas. Usar este método é melhor se todas as citações em seu documento já tiverem sido digitadas ou coladas. Ao usar um teclado Mac ou Windows, você pode recuar pressionando Cmd+T ou Ctrl+T.

O recuo padrão é de 0,5 polegadas para linhas sucessivas. Então, vamos ver como fazer isso em detalhes:

Você pode aplicar o recuo deslocado clicando e arrastando o mouse sobre o texto. Use o Cmd+T atalho de teclado (Mac) ou o Ctrl+T atalho de teclado (Windows). Um recuo deslocado agora é aplicado aos parágrafos selecionados, com as linhas subsequentes recuadas em 0,5 polegadas (o padrão).

Método 3: Use estilos de parágrafo para fazer recuo deslocado

O estilo de parágrafo no Microsoft Word também pode ser usado para adicionar um recuo deslocado. Esse método pode ser usado se você planeja adicionar mais referências posteriormente. Criar um estilo de formatação com o recuo deslocado no Word é uma boa ideia se você costuma escrever academicamente. Com apenas um clique, você pode inserir um recuo deslocado no Word. Veja como você pode fazer isso:

Abra o Casa guia e clique em Estilo . Em seguida, escolha o Modificar… opção. Agora, mude o Estilo para Recuo suspenso e pressione o Formato seguido pelo parágrafo Em seguida, toque no Recuos e espaçamento e defina o Especial seção para Pendurado . Além disso, o tamanho deve ser definido automaticamente para 0,5″ (1,27cm) por padrão. Você pode alterá-lo usando o POR: seção. Depois disso, selecione o Para e toque em Estilo para adicionar um recuo deslocado.

Como fazer um recuo de primeira linha no Word

Agora, como já mencionamos, como fazer um recuo deslocado no Microsoft Word; portanto, agora, se você deseja fazer um recuo de primeira linha no Word, deve seguir estes métodos:

Método 1: Usando a tecla Tab

Usando este método, você pode recuar sua primeira linha facilmente. Este não é um método conveniente se você já escreveu o documento inteiro. Além de ser mais adequado para documentos mais curtos com apenas alguns parágrafos, também se presta a documentos mais curtos.

Marque o início do parágrafo com o cursor . aperte o aba chave. Um recuo de primeira linha é criado automaticamente para o próximo parágrafo quando você pressiona o retorno no final do parágrafo.

Método 2: usando o formato de parágrafo

Esse método funciona bem ao digitar ou colar texto em um documento mais longo.

Escolha o texto você deseja editar. Em seguida, selecione o parágrafo de Formato cardápio. Uma janela com configurações de parágrafo é exibida. No menu suspenso, selecione Primeira linha ao lado Especial . Recue de acordo com sua preferência e clique em OK .

Como usar os recuos do Microsoft Word para criar um documento eficaz

Recuos estrategicamente posicionados em ambos os lados do documento são duas maneiras de melhorar seu apelo visual e torná-lo mais legível. Você pode tornar seu documento mais atraente separando visualmente os parágrafos no Microsoft Word.

Referências e citações podem ser digitalizadas mais facilmente com recuos deslocados. No entanto, os recuos da primeira linha ajudam os leitores a identificar o início de cada parágrafo.

Se você já adicionou espaçamento entre parágrafos, não é necessário recuar a primeira linha. Se você usar um modelo do Word, poderá criar um documento de ótima aparência.

Encerrar | Palavra de recuo suspensa

Vários guias de estilo exigem recuos pendentes, incluindo APA, Chicago e MLA. No entanto, já mencionamos todos os métodos possíveis usando os quais você pode fazer recuo deslocado no Microsoft Word. Portanto, experimente-os e deixe-nos saber qual método você usa. Enquanto isso, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

