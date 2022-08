O universo online modificou a maneira como as pessoas utilizam produtos e serviços, facilitando o consumo das inovações de mercado e também o trabalho dos empreendedores. Por isso que hoje, nós vamos indicar 5 negócios digitais para empreender hoje.

O que são negócios digitais?

Os negócios digitais são empresas que atuam diretamente de maneira virtual e, assim, dependem da tecnologia e da internet para oferecer produtos e serviços. São altamente flexíveis, pois favorecem a maneira de trabalhar no formato home office ou home based. Dessa forma, o empreendedor pode fazer os seus próprios horários.

Apesar de ser fácil de colocar em operação, este formato de negócio exige que o empreendedor esteja sempre atualizado e que tenha consciência da concorrência que gira em torno do setor.

Confira quais são os 5 negócios digitais para empreender hoje

Apresentaremos, na sequência, 5 tipos de empreendimentos digitais para você que sonha em começar a empreender o quanto antes. Confira:

E-commerce ou loja virtual

É um formato de negócio que está em amplo crescimento e tem promessa de ser altamente promissor nos próximos anos. Assim, o empreendedor comercializa produtos utilizando uma loja virtual, dando comodidade e segurança para os consumidores fazerem as suas compras.

O e-commerce possui a grande vantagem de alcançar um público maior e, ainda, diminuir os custos operacionais. Dessa forma, é possível você enviar seus produtos para qualquer lugar, não ficando restrito à sua região de abrangência.

Marketplace

O marketplace utiliza plataformas online já conhecidas como Magalu, Americanas, Mercado Livre e Amazon para comercializar os produtos. Possui a mesma modalidade de serviço do e-commerce, mas com a diferença de que você utiliza outros sites para fazer as vendas.

Assim, os gestores da plataforma oferecem espaços para empreendedores, normalmente, em troca de comissões sobre cada saída de produto. Para os lojistas, a vantagem é não precisar realizar investimentos com a compra de uma plataforma de e-commerce própria.

Já a grande desvantagem, é a alta competição existente entre as plataformas, bem como a dependência das pessoas por ferramentas do tipo marketplace.

Comercialização de assinaturas

Antigamente se fazia muito a assinaturas de revistas, jornais e entre outros produtos do gênero. Porém, com a vinda dos serviços digitais, hoje, a comercialização envolve plataformas de streaming como HBO, Netflix, Disney, Spotify, além de clubes de assinaturas como vinhos, livros e produtos voltados para o comércio pet.

Neste caso, o empreendedor consegue garantir uma receita recorrente, tendo em vista as atualizações dos planos e a curadoria exclusiva de produtos (em caso de clubes de assinaturas).

Comercializar infoprodutos

Para comercializar infoprodutos, é possível que você tenha à disposição itens virtuais como e-books, cursos online, webinars, consultorias, planilhas, entre outros, sejam escritos por você ou por terceiros.

Assim, invista em obter produzir conteúdos qualificados para direcionar para um público em específico.

Social commerce

Sabe-se que as redes sociais se consolidaram como influenciadoras nas decisões de compra dos clientes em potencial. Assim, tornou-se muito eficiente a comercialização de produtos e serviços utilizando essas redes como o Facebook e o Instagram.

Este formato é utilizado principalmente por pessoas que estão começando a empreender, mas também por aquelas que já possuem a expertise de uma loja virtual e querem ampliar a visualização de sua marca.

Como obter sucesso em negócios digitais?

A principal preocupação de quem tem um negócio digital é obter as melhores formas de pagamento digitais possíveis. Isso porque, se torna possível disponibilizar aos clientes essa comodidade para que eles se adequem às opções existentes. Assim, você oferece maior garantia de segurança e eficiência na comercialização do produto ou serviço.

Sabendo disso, as vantagens de se obter as melhores formas de pagamento digitais possíveis são:

Apresentar as principais maneiras de pagamento como: pix, cartão de débito e/ou crédito e boleto bancário;

Oferecer links de pagamento, ou seja, enviar um checkout para a finalização da compra utilizando Instagram, Facebook e WhatsApp;

Recorrência: oferecer planos de assinatura personalizados para o negócio além de oferecer a renovação automática;

Split de pagamentos: é a divisão do pagamento para vários recebedores, como por exemplo no caso dos marketplaces. Assim, parte do pagamento vai para o vendedor e parte vai para a plataforma;

Segurança e praticidade: com a utilização de uma tecnologia que ofereça segurança e praticidade e assim realizar a proteção dos pagamentos.

Por fim, hoje você aprendeu conosco sobre os negócios digitais que apresentam funcionalidade e lucratividade na internet. Mas, não esqueça: se você for vender produtos e serviços, sempre garanta que a operação seja realizada com efetividade desde a venda até a entrega do produto ao cliente!