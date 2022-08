6 maneiras de carregar o Apple Watch sem carregador (2022)

Para muitas pessoas no ano passado, trabalhar em casa foi um desafio difícil porque era difícil se concentrar. Pode ser difícil realizar qualquer coisa quando seu iPhone ou Mac está constantemente cheio de notificações.

Portanto, as pessoas escolhem os Apple Watches, pois os Apple Watches são ótimos para filtrar notificações. Enquanto isso, temos que ter certeza de que nosso relógio está funcionando corretamente. Manter o Apple Watch carregado é crucial para mantê-lo funcionando corretamente. Mas, suponha que ficamos presos em um lugar onde esquecemos de trazer o Carregador do Apple Watchentão o que faremos?

Felizmente, é possível carregar o Apple Watch mesmo quando você não tem um carregador volumoso por perto. Então, se você quer saber como carregar o Apple Watch sem carregadorcontinue lendo este guia.

Como carregar o Apple Watch com carregador em 2022

É difícil superar o Apple Watch quando se trata de tecnologia inteligente. Você pode manter um estilo de vida mais saudável com o Apple Watch usando sua interface intuitiva, aparência contemporânea e design incrivelmente elegante.

Torna-se uma questão de tocar ou clicar para fazer qualquer coisa usando um relógio da Apple. Mas, é mais importante mantê-lo funcionando e, para isso, carregá-lo em tempo hábil é muito importante.

Antes de te dizer Como carregar seu Apple Watch sem carregador, deixe-me mostrar o método que você normalmente pode usar para carregar seu Apple Watch usando um carregador tradicional. Então, vamos conferir os passos:

Se pretender carregar o Apple Watch, retire-o do pulso antes de o fazer. Conecte um adaptador de energia USB ou cabo de carregamento em uma porta USB. Em seguida, coloque a parte de trás do relógio no lado côncavo do carregador. A parte traseira do seu smartwatch deve estar alinhada com os ímãs do carregador da Apple assim que ele for colocado no carregador. Na tela, você verá um símbolo de relâmpago verde se estiver alinhado corretamente. Dentro de duas a três horas, seus relógios Apple atingem 100% de carga. Depois, remova o Apple Watch do carregador quando estiver totalmente carregado.

As interfaces de carregamento do Apple Watch são as mesmas para todos os modelos. Como resultado, você pode carregar qualquer relógio Apple com um único carregador, independentemente do modelo que possui. Então, agora, se você não tem o Charger e quer saber como carregar o Apple Watch sem carregadore continue a ler o guia até o final.

É praticamente possível carregar seu Apple Watch sem um carregador?

Você pode carregar se não tiver um carregador para o Apple Watch. Listamos alguns dos métodos listados abaixo que você pode usar para fazer isso, mas seja criativo para fazê-lo funcionar. Você verá um símbolo de raio vermelho no seu Apple Watch quando a bateria acabar.

Isso significa que ele precisa ser carregado. No entanto, certifique-se de não sobrecarregar seu relógio. Para carregar seu Apple Watch, você precisa do equipamento certo. O processo não é difícil, mas os iniciantes podem achar desafiador.

Se você está longe de casa ou perdeu seu carregador, não se preocupe. Apesar disso, seu relógio ainda pode ser carregado. Se você não possui o Carregador, siga o guia até o final para saber como carregar o Apple Watch sem o Carregador.

Método 1: Use o truque da porta oculta

Bem, se você possui um Apple Watch e deseja saber como carregar seu Apple Watch sem carregador, vamos aprender sobre sua história primeiro.

Uma porta oculta foi descoberta na banda inferior do Apple Watch logo após seu lançamento.

Depois de remover a tampa, aparece uma porta de seis pinos, que parece não servir para nada.

No entanto, os especialistas da Apple poderão usá-lo quando você tiver problemas com seu relógio. Para configurar e otimizar o software Apple Watch, a Apple se conecta a esta porta de diagnóstico.

A porta também provou ser capaz de carregar seu relógio mais rapidamente em 2015, quando algumas pessoas perceberam que poderia fazer mais do que apenas isso. Enquanto isso, com isso em mente, a Reserve Strap criou a primeira pulseira de bateria para o Apple Watch que carregaria seu dispositivo enquanto usava o relógio em um esforço para tornar isso realidade.

Assim, eles foram capazes de demonstrar que o relógio foi carregado 6-7% mais rápido usando o carregamento condutivo através da porta de diagnóstico do que com o carregador normal do Apple Watch.

Este produto foi rapidamente descontinuado pela Apple, que citou preocupações com a saúde sobre superaquecimento e faíscas elétricas, bem como riscos associados ao carregamento no pulso.

Até agora, a Apple não fez nenhum progresso significativo em sua patente de uma pulseira de bateria que pode ser carregada no pulso.

Método 2: The Batfree Power Strap by Togvu

Eventualmente, em 2019, uma pulseira de carregamento do Apple Watch foi criada por outra empresa chamada Togvu, que poderia carregar o Apple Watch no pulso enquanto você o usava.

Foi chamado de Batfree Power Straps. As pessoas conseguiram pré-encomendar um número limitado de bandas de carregamento via Kickstarter para que o projeto pudesse ser financiado e enviado.

Apesar de este projeto ter sido lançado há vários meses, as pessoas por trás dele não atualizaram sobre o progresso dos carregadores e não reembolsaram os clientes.

Método 3: Use o carregador de energia do Apple Watch

É necessário descobrir outra maneira de carregar o relógio se a porta oculta não estiver presente no Apple Watch. Usar um carregador não é a única maneira de carregar seu relógio. Então, vamos verificar quais são as outras maneiras de obter uma solução sobre como carregar o Apple Watch sem carregador:

#1. Use o carregador USB

Então, como carregar o Apple Watch sem carregador? Bem, você pode usar qualquer Mac ou Laptop, ou até mesmo um PC para carregar seu Apple Watch usando um carregador USB. No entanto, como benefício adicional, possui uma conexão USB, o que o torna mais conveniente do que um cabo tradicional.

Além de ser fácil de usar, também é portátil. Como chaveiro, você pode prendê-los à sua bolsa ou a outras chaves quando estiver em trânsito.

Para quem não se lembrou de levar o cabo de carregamento em casa, esta é uma ótima alternativa para você caso não queira carregar um equipamento adicional.

#2. Use uma bateria portátil

Usar um banco de energia portátil pode ser útil ao carregar um Apple Watch em terra de ninguém. Essas baterias podem salvar o dia se você não tiver um carregador, mas seu relógio precisa ser carregado.

No entanto, conecte a bateria ao relógio usando o cabo de carregamento USB que acompanha o Apple Watch. Depois, o banco de potência carregará o relógio.

Então, este é outro que você pode considerar se estiver procurando alguma solução em como carregar o Apple Watch sem carregador.

#3. Use o carregador do iPhone

Os Apple Watches podem ser carregados sem carregadores usando carregadores de iPhone. Quase todo mundo tem um iPhone e um carregador que possui um iPhone.

Você só precisa conectar o carregador ao seu Apple Watch conectando-o a uma tomada de parede. Imediatamente após o relógio ser ligado, ele começará a carregar. Portanto, é uma boa opção carregar seu Apple Watch em situações complicadas.

Algumas perguntas frequentes sobre o Apple Watch

Há uma série de perguntas feitas por milhões de usuários em todo o mundo sobre os Apple Watches. No entanto, embora quase equipe da Apple responda a cada pergunta. Mas, ainda assim, restam alguns que abordamos neste artigo. Então, vamos lê-los:

Por que meu Apple Watch não liga?

Os Apple Watches geralmente não respondem porque suas baterias acabaram. Você pode tentar outro cabo de carregamento e carregador se o carregador não funcionar, ou se o relógio não carregar, você pode verificar se está com defeito.

Por que meu Apple Watch mostra apenas um raio vermelho e a hora?

Pode ser possível que o Apple Watch esteja no modo de reserva de energia se exibir apenas a hora atual ou o relâmpago vermelho. Você será colocado automaticamente no modo de reserva de energia se ficar sem bateria no Apple Watch.

Portanto, se você achar que a bateria do Apple Watch está fraca, usando os métodos mencionados anteriormente, poderá carregar o Apple Watch para eliminar esse problema.

Você pode carregar o Apple Watch com meu iPhone?

Nem o iPhone nem o iPad são compatíveis com os carregadores do Apple Watch. Idealmente, você deve usar o carregador original que acompanha o Apple Watch. A porta de diagnóstico de seis pinos oculta foi usada por alguns desenvolvedores além da Apple, mas a Apple os bloqueou.

Conclusão

Então, isso é tudo como carregar o Apple Watch sem carregador. No entanto, apenas para recapitular, lembre-se de que usar a porta oculta do Apple Watch é a única maneira de carregá-lo, exceto que você não tem outra opção para fazê-lo. De qualquer forma, é isso por enquanto. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

