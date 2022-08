6 maneiras de corrigir ‘Você está sendo limitado pela taxa’ no Discord (2022)

Discord é uma plataforma de mídia social para jogadores. Forma uma comunidade de jogadores e outras pessoas do mesmo interesse. É usado por milhões de usuários em todo o mundo e é amado por todos. Pessoas de todo o mundo usam o Discord. Devido à sua popularidade, há chances de ele falhar. Para evitar isso, o Discord introduziu Você está sendo classificado como sistema de erro limitado.

Se você tentar uma ação várias vezes no Discord sem deixar muito tempo entre cada tentativa, sua conta será bloqueada temporariamente. Isso é feito pelo Discord para impedir que pessoas e cyberpunk adivinhem os códigos de verificação para obter acesso não autorizado. Além disso, isso é feito pelo Discord para que a carga do servidor possa ser reduzida, limitando o número de solicitações aceitas. Devido apenas a motivos de segurança, o Discord às vezes pode bloquear o acesso à conta e você pode receber uma mensagem de erro dizendo você está sendo taxa limitada.

Esse problema impedirá que você acesse sua conta. Este artigo discutirá várias etapas de solução de problemas para ajudar corrigir você está sendo taxa limitada no Discord.

Corrigir que você está sendo taxa limitada na discórdia

Abaixo estão algumas maneiras de ajudar a corrigir ‘Você está sendo limitado por taxa no Discord’

Espere por algum tempo

Se sua conta foi temporariamente banida, você não precisa fazer nada além de esperar. O problema demora ou pode durar cerca de 15 minutos. Às vezes, também pode durar até uma hora. Se você não puder esperar até que o problema ou a proibição termine, existem outros métodos que você pode tentar.

Mudar para outra conexão de rede

Você também pode tentar se conectar com um endereço IP diferente e uma rede diferente para resolver o problema. Você pode se conectar a alguma outra rede e verificar se o problema foi corrigido ou não. Se você já estava conectado a uma rede Wi-Fi, desconecte-se dela e ative seus dados móveis. Isso deve corrigir o problema; se isso não acontecer, você deve passar para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Reinicie seu dispositivo e roteador

O erro do limite de taxa que você recebe depende do sistema, do endereço IP e dos servidores Discord. Portanto, quando você redefinir seu roteador, o endereço IP será alterado. Portanto, tecnicamente, você pode se livrar desse problema redefinindo seu roteador. Siga as etapas fornecidas se você quiser redefinir seu endereço IP-

Em primeiro lugar, saia da sua conta Discord e desligue o dispositivo.

No roteador, pressione e segure o botão liga / desliga por cerca de 30 segundos.

Desconecte o roteador da fonte de alimentação e aguarde alguns segundos.

Agora, conecte o roteador novamente e pressione o botão liga / desliga para ligar o roteador.

Agora, ligue seu dispositivo e conecte-o ao roteador novamente.

Tente entrar no seu Discord e verifique se o problema é encontrado ou não.

Usando o Discord de acesso ao modo de navegação anônima

Muitas vezes, usar o modo de navegação anônima/modo privado também pode ajudá-lo a corrigir o problema ‘Você está sendo limitado por taxa no Discord. Se você estiver enfrentando esse problema, tente executar o Discord no modo de navegação anônima ou no modo privado e verifique se ainda enfrenta o problema ou não. Abra o modo privado no navegador e tente fazer login na sua conta do Discord.

Mudar para VPN

A VPN mascara seu endereço IP para que o Discord não saiba que você foi classificado como limitado ao acessar sua conta. Seria melhor se você estivesse usando um serviço de VPN pago, pois eles o ajudarão a superar o erro. Muitas vezes, o serviço VPN gratuito também pode ajudar, mas seria preferível se você optar por um pago. Conecte-se à VPN e tente fazer login na sua conta.

Se esse problema surgir repetidamente, pode ser porque o Discord pode ter bloqueado seu dispositivo. Nesse caso, as opções acima não resolveriam o problema. Você terá que entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente do Discord. Você pode contatá-los através da página de suporte ao cliente. Diga a eles o problema que você está enfrentando e eles provavelmente o guiarão com a correção.

Conclusão

Você pode muitas vezes enfrentar o ‘Você está sendo limitado por taxa‘ erro no Discord. Isso acontece quando você tenta fazer login várias vezes, mas não consegue. Por esse motivo, o Discord pode bloquear você temporariamente. Quando estiver temporariamente bloqueado, você não poderá entrar em sua conta e receber uma mensagem de erro dizendo: ‘Você está sendo taxa limitada.’ Se você enfrentar esse erro, siga as etapas deste artigo e poderá corrigir o problema que está enfrentando.

