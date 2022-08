7 maneiras de corrigir a tag presente no buffer de ponto de nova análise é inválida (2022)

A tag presente no buffer do ponto de nova análise é inválida. Essa mensagem de erro geralmente pode ser vista no OneDrive, apesar de simplificar a visualização de seus arquivos sob demanda sem download.

Normalmente, você pode esperar que a marca presente no buffer de ponto de nova análise seja um erro inválido ao copiar, mover, renomear ou excluir um arquivo do OneDrive.Você não pode fazer a ação solicitada e continua recebendo a mensagem de erro não importa quantas vezes você tente.

Normalmente, se o OneDrive cache está danificado, isso ocorre. Na maioria das vezes, executar o comando cache corrige o problema. Inúmeras causas podem ser responsáveis ​​por esse problema. Para resolver esse problema rapidamente, use essas soluções simples.

A marca de correção presente no buffer de ponto de nova análise é inválida OneDrive

Inicie a ferramenta CHKDSK

Comece clicando no ícone do Windows e digitando “cmd.” Em seguida, quando você clicar com o botão direito do mouse em “Prompt de comando”, escolha “Executar como administrador” no menu de contexto.

3. Em seguida, escolha “Executar como administrador” no menu de contexto clicando com o botão direito do mouse em “Prompt de comando” Enter CHKDSK c:/f/r na janela do prompt de comando.

4. Se a unidade do sistema usar outra letra, como D, digite d ao invés de c.

5. Digite S se outro processo usar esse volume e pressione Enter.





Permita que o comando acima encontre e corrija as falhas do disco, o que pode levar algum tempo.

Reinicie o computador depois de fechar o prompt de comando. Permita que o Windows o verifique.

Executar a verificação de gerenciamento de exibição e imagem de implantação (Dism)

Abrir Correpressione e segure o Teclas Windows e R.

Para abrir o prompt de comando elevado, digite CMD na caixa de diálogo enquanto mantém pressionadas as teclas Ctrl, Shift e Enter. Digitar DISM/Online/Cleanup-Image/Restaurar/Saúde na janela do prompt de comando.



Reiniciar seu computador e feche a janela do prompt de comando.

Isso pode resolver que sua tag presente no buffer de ponto de nova análise é um erro inválido.

Execute a verificação do verificador de arquivos do sistema

Abrir Correpressione e segure o Teclas Windows e R. Para abrir o prompt de comando elevado, digite CMD na caixa de diálogo enquanto mantém pressionadas as teclas Ctrl, Shift e Enter. Digitar SFC/ScanNow na janela do prompt de comando.



Feche o prompt de comando e reinicie o computador para ver se A tag presente no buffer do ponto de nova análise é inválida o erro foi corrigido ou não.

Redefinir e reparar o OneDrive

Clique com o botão direito do mouse em Iniciar e escolha “Aplicativos e recursos”

Encontre uma unidade percorrendo a lista de aplicativos. As opções avançadas podem ser acessadas selecionando as reticências adjacentes a uma unidade.

Clique em “reparar” na seção de reinicialização.

Se um inversor continuar a receber o tag presente no buffer do ponto de refase é um erro inválido. Clique em redefinir.

Para confirmar sua ação, clique em redefinir mais uma vez.

Redefinir uma unidade na pasta %Localappdata%

Abrir Corre pressione e segure o Teclas Windows e R. Para abrir o prompt de comando elevado, digite CMD na caixa de diálogo enquanto mantém pressionadas as teclas Ctrl, Shift e Enter. Na janela do prompt de comando, digite %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe/reset e clique no botão Enter.



Feche o prompt de comando.

Pausar a sincronização e excluir o arquivo

Clique no ícone do OneDrive na barra de tarefas. Clique no ícone de configurações agora. Em seguida, selecione 2 horas em Pausar sincronização.

Para acessar o OneDrive online, clique em Exibir Online. Use suas informações de login para fazer login. Agora, exclua o arquivo ou pasta correspondente online. Agora, entre no modo de segurança do seu computador e remova o arquivo localmente.

Por fim, reinicie o computador normalmente e retome a sincronização.

Desinstalar e reinstalar

Você deve remover o OneDrive do seu computador.

1. Comece abrindo o aplicativo Configurações.

2. Em seguida, selecione “Aplicativos” no menu à esquerda.

3. Clique em “Aplicativos e recursos” a direita.



4. Role para baixo até o “Microsoft OneDrive” no lado direito.

5. Em seguida, selecione o aplicativo.

6. Para desinstalar este aplicativo, selecione “Desinstalar” no menu de três pontos ao lado.



Isso removerá o aplicativo OneDrive.

Isso pode nem sempre funcionar, ou o “Desinstalar” pode aparecer desabilitada. Nessa situação, execute as seguintes ações:

Pressione a tecla Windows e digite “CMD“ A seguir, selecione “Executar como administrador” no menu de contexto ao clicar com o botão direito do mouse no ícone “Prompt de comando.”

Você deve primeiro encerrar o OneDrive.exe atividade. Insira este comando e pressione Enter.



Agora você pode remover o OneDrive da sua unidade C. Enter para executar este comando.



Resumo | Tag presente no buffer de ponto de nova análise é inválida

A mensagem “A tag presente no buffer do ponto de nova análise é inválida” deve desaparecer após a implementação dessas várias correções. É menos provável que você consiga eliminar o erro permanentemente, como foi dito na técnica final do nosso tutorial. A reinstalação do sistema operacional ou do OneDrive pode funcionar para você, mas não acreditamos que fornecerá a assistência necessária. O melhor cenário é repetir as soluções bem-sucedidas sempre que o problema surgir enquanto você espera que a Microsoft lance uma atualização para corrigir a falha interna.

Conclusão

O objetivo deste post é ajudá-lo a corrigir o erro “A tag presente no buffer do ponto de nova análise é inválida ” Esperamos que esta estratégia seja benéfica para você. Você conseguiu resolver? Por favor, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

