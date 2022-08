7 maneiras de desativar o bloqueador de pop-ups no iPhone (2022)

No navegador Safari, o bloqueador de pop-up é usado para evitar que pop-ups apareçam em determinados momentos. Em alguns casos, várias janelas aparecerão na tela ou pop-ups podem ser gerados pela codificação em uma página da web.

Mas, suponha que se você estiver em um site que exige que esses pop-ups funcionem corretamente, você precisa desabilitar esse recurso em seus dispositivos iOS. Mas, como esse recurso está ativado por padrão; portanto, poucos usuários estão familiarizados com como desativar bloqueadores de pop-ups em seus iPhones.

Bem, para ajudá-los desative o bloqueador de pop-ups no seu iPhone, estamos aqui com este guia. Hoje, aqui, você aprenderá os passos fáceis usando os quais você pode facilmente desligue o bloqueador de pop-ups no seu iPhone. Então vamos começar.

O termo “Aparecer” refere-se a uma pequena janela que aparece automaticamente quando você visita um site ou clica em um link. Varejistas, lojas de descontos e outros sites costumam usar janelas pop-up para atrair a atenção dos clientes.

Esses pop-ups de sites não devem ser confundidos com as pequenas notificações do Mac. É o seu sistema ou seus aplicativos instalados que geram essas notificações. Você não os verá em seu navegador.

Por que ativar/desativar pop-ups no Safari no iPhone?

O Safari suporta pop-ups para fornecer aos sites as janelas pop-up necessárias para funcionar corretamente, como o site do seu banco. Vários sites não permitem que você faça o que precisa sem essas pequenas janelas.

Agora, por que ou quando precisamos desative o bloqueador de pop-ups no iPhone? Bem, mesmo que o bloqueador de pop-ups do Safari funcione bem na maioria das vezes, sempre há situações em que os pop-ups são necessários. Algumas páginas da Web exigem que você abra janelas pop-up para acessar as informações necessárias, mesmo que isso seja um design da Web indiscutivelmente ruim.

Alguns sites financeiros, como os relacionados a bancos e cartões de crédito, costumam usar janelas pop-up para exibir extratos de conta, documentos PDF e outros documentos. Além disso, outros sites podem usar janelas pop-up para fornecer serviços como assinaturas de boletins informativos, códigos de desconto e assim por diante.

Quando há um problema ao abrir pop-ups em um site, você pode desativar o bloqueador de pop-ups no Safari rapidamente se precisar permitir pop-ups no site.

Depois de terminar com um pop-up, você deve ativar o bloqueador de pop-up novamente para que outros sites não possam abri-los sem sua permissão.

Os bloqueadores de pop-up são integrados ao navegador iOS Safari. Se você quiser desativar o bloqueador de pop-ups inteiramente no menu de configurações. No entanto, embora todos os dispositivos iOS tenham esse recurso, ele é menos confiável que os modelos anteriores.

Enquanto isso, caso você queira saber mais sobre os bloqueadores de pop-ups, visite a Ajuda da Apple. Embora esta opção desative completamente os bloqueadores de pop-up, ainda é recomendável não desativar a opção.

Os iPhones da Apple geralmente são configurados para bloquear janelas pop-up por padrão. Mas, a desvantagem é que às vezes você precisará visualizar certos anúncios, o que pode ser muito irritante. No entanto, é possível desativar o bloqueador de pop-ups do seu iPhone de algumas maneiras, mas essas etapas abaixo serão as mais fáceis para ajudá-lo a desativar os bloqueadores de pop-ups no seu iPhone:

Em primeiro lugar, abra o Definições aplicativo. Então, vá para o Safári navegador. Agora, alterne o botão ao lado de Bloqueie pop-ups.

Como desativar pop-ups no Safari no Mac

O navegador Safari padrão da Apple para Mac inclui um bloqueador de pop-ups que pode ser desativado facilmente. Você pode desativar o bloqueador de pop-ups simplesmente alterando uma opção no menu de configurações. Dependendo da sua versão do Safari, você encontrará essa opção em lugares diferentes.

Como desativar pop-ups no Safari 11 ou anterior

O bloqueador de pop-up pode ser desativado ou ativado com um clique no Safari 11 e versões anteriores. Veja como encontrá-lo:

Abrir Safári e clique no Safári cardápio. Em seguida, selecione Preferências . Vá para a guia Segurança. Depois disso, desmarque a caixa ao lado de Bloquear janelas pop-up

Como desativar pop-ups no Safari 12 ou posterior

O bloqueador de pop-ups pode ser desativado no Safari 12 e versões posteriores para todos os sites ou para sites selecionados. Você pode desativar os bloqueadores de pop-up no Mac seguindo estas etapas:

Abra o Safari e selecione Preferências no menu na parte superior da tela. Clique no Sites aba. Para desabilitar pop-ups para qualquer site aberto, selecione Desativar no menu suspenso à esquerda.

Como desativar pop-ups no Safari usando o terminal

É bom saber que os usuários do Safari 11 e anteriores têm um comando Terminal que ativa ou desativa pop-ups. Para usá-lo, siga estes passos:

Abra o Terminal. Para desativar o bloqueador de pop-ups do Safari, execute o seguinte comando:

defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2JavaScriptCanOpenWindowsAutomatically -bool true O Safari pode ser ativado para bloquear pop-ups novamente usando este comando:

defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2JavaSc

Então, como já discutimos, como desativar bloqueadores de popup no iPhone ou Mac no navegador Safari; portanto, é hora do navegador Chrome. Quando você usa o Chrome como navegador padrão no Mac, o desbloqueio de pop-ups pode ser feito simplesmente acessando a tela de configurações do Chrome e ativando uma opção. Você pode fazer isso seguindo estes passos:

Para acessar as configurações do Chrome, clique no botão três pontos no canto superior direito. No painel esquerdo, clique em segurança e privacidade e depois Configurações do site . Para desativar pop-ups e redirecionamentos, role até o fim. Para desativar o bloqueador de pop-ups do Chrome, selecione o botão ao lado de Sites podem enviar pop-ups e usar redirecionamentos

Como desativar o bloqueador de pop-ups no Firefox no Mac

Assim como o Google Chrome, o Firefox desativa o bloqueador de pop-ups da mesma forma. Você tem que ir para configurações, limpar a opção apropriada e pronto. Então, vamos ver como:

No Firefox, toque no ícone três linhas horizontais no canto superior direito. Acerte o privacidade e segurança do painel esquerdo. Certifique-se de que a caixa ao lado Bloquear janelas pop-up é limpo.

Embrulhar

Então, é assim que você pode desative o bloqueador no seu iPhone. Esperamos que agora você possa desativar esse recurso no seu dispositivo iOS. Mas, caso você ainda tenha algum problema, não deixe de comentar abaixo e nos avise.

