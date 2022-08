7 maneiras instantâneas de encontrar o Apple Music Replay 2022

Recentemente, a Apple adicionou um novo recurso em seu aplicativo Apple Music, com o qual agora você pode encontrar e reproduzir a faixa que ouviu anteriormente. Geralmente conhecemos esse recurso como o Repetição da Apple. Mas, como é um recurso muito novo que a Apple adicionou, é possível que vários usuários não estejam familiarizados com esse recurso e não saibam como usar e encontrar o replay da Apple Music característica.

Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste guia, explicamos como você pode usar o Recurso de repetição do Apple Music 2022 em diferentes dispositivos iOS. Portanto, caso você queira saber disso, leia este guia até o final e veja se as etapas necessárias que mencionamos abaixo o ajudaram.

O que é o Apple Replay?

Você pode ouvir Repetição da Apple para ver as músicas mais tocadas neste aplicativo de streaming. A Apple Music introduziu esse recurso em janeiro de 2021, para que você possa descobrir quais músicas mais ouviu em 2020 ou em qualquer outro ano.

Não está relacionado aos seus hábitos de audição a partir de 2021, pois a lista de reprodução de replay é atualizada semanalmente com o as 100 melhores músicas do ano. Não há como editar a lista de reprodução porque ela é criada automaticamente.

Você não poderá criar uma lista de reprodução de reprodução da Apple se ainda não tiver usado o Apple Music o suficiente. o Aba Ouvir agora fornecerá algumas sugestões sobre por onde começar.

Apple Music Replay 2022 e Apple Music embrulhado

Ouvir essas listas de reprodução fornecerá uma lista dos artistas, bandas e músicas mais populares. Você pode descobrir suas músicas favoritas de anos atrás usando o Apple Music Replay e lembrar de músicas que você pode ter esquecido.

Como encontrar o Apple Music Replay em um iPad

Se você possui um iPad e deseja saber como encontrar as músicas tocadas mais recentemente no Apple Music, não precisa se preocupar, pois temos algumas etapas simples com as quais você pode fazer isso facilmente. Então, vamos dar uma olhada nesses passos:

Inicialmente, no seu iPad, abra o Música da Apple aplicativo. Depois, bata no Ouça agora guia encontrar perto da barra lateral. Então, vá para o Replay: suas melhores músicas por ano aba. Agora, bata no Ouça agora guia na barra lateral. Agora, basta encontrar a pasta para esse ano específico e tocar nela. Agora, basta localizar a música que você deseja tocar e clicar nela para tocar.

É isso. Agora, você pode visualizar a lista de reprodução e começar a reproduzir as músicas que tocou anteriormente, voltando ao ano em que assinou o Apple Music premium.

Como encontrar o Apple Music Replay 2022 em um Mac

Você é um usuário de mac e quer saber como encontrar/reproduzir o replay do Apple Music? Então, você não precisa se preocupar, pois temos algumas etapas fáceis que você pode facilmente fazer. Portanto, confira os passos necessários para isso:

Inicialmente, abra o Apple Music usando o navegador Safari no seu Macbook. Depois, usando as credenciais da sua conta, tente fazer login na sua conta do Apple Music para a qual você deseja encontrar/reproduzir o replay do Apple Music. Ouça agora botão. Agora, localize e toque nobotão. Então, você pode simplesmente continuar a jogar o Replay: suas melhores músicas por ano . Depois disso, encontre o ano em que deseja ouvir as músicas mais tocadas (por exemplo, 2021) Agora, basta tocar no Reproduza a pasta 2021 para ver as músicas . É isso. Agora, para reproduzir a lista de reprodução de suas músicas do Apple Music, basta tocar no Toque botão.

A lista de reprodução de repetição pode ser adicionada a qualquer outra lista de reprodução que você tenha. As listas de reprodução de reprodução ainda podem ser compartilhadas entre dispositivos, mesmo que o Apple Music não ofereça gráficos ou estatísticas detalhadas como o Spotify Wrapped. O app Música do Mac também pode ser usado para visualizar listas de reprodução de repetição.

Como encontrar o Apple Music Replay 2022 em um iPhone

As listas de reprodução do Apple Music Replay podem ser acessadas no site da Apple Music ou no aplicativo para iPhone. Portanto, se você é um usuário do iPhone e deseja encontrar / reproduzir a reprodução do Apple Music, certifique-se de executar estas etapas. Então, vamos conferir os passos:

Aplicativo Apple Music da tela inicial. Inicie oda tela inicial. No menu inferior, clique no botão Ouça agora aba. Na seção Ouvir agora, localize o Replay: suas melhores músicas por ano pasta. Navegue até a pasta Repetir 2022. Veja suas músicas mais ouvidas de 2022 rolando para baixo. Não haverá músicas que você não goste nesta lista de reprodução, pois a lista de reprodução é atualizada regularmente. Depois, você pode ouvir a playlist tocando em Reproduzir ou Embaralhar Sob o título. A lista de reprodução Replay de cada ano tem 100 músicas. Replay: Your Top Songs by Year inclui a pasta Replay 2011 para uma rápida olhada em suas músicas favoritas em 2011. Cada lista de reprodução tem uma seção de artistas em destaque. Na parte inferior da tela, você encontrará uma opção para ver exatamente quais artistas escutou.

Como encontrar o Apple Music Replay no Windows 10/11

Com o iTunes ou o Apple Music, você pode ver as músicas do Apple Music mais ouvidas no seu computador Windows. No entanto, se você estiver usando o Windows, siga estas etapas para localizar a pasta Replay no Apple Music:

Visita Música da Apple no seu navegador. Depois disso, faça login na sua conta Apple clicando no botão Entrar botão no canto superior direito do seu navegador. Tyr faça login com seu identificação da Apple e senha . Na barra lateral esquerda, clique em Ouça agora Clique em Replay: suas melhores músicas por ano . Você pode encontrar o Repetir pasta por um ano clicando nela. Para ouvir a lista de reprodução Replay, clique em Toque .

Agora, se você não usa o Apple Music e prefere usar o iTunes, também pode usar o iTunes para acessar os serviços do Apple Music no seu PC com Windows. Então, vamos ver como:

Você precisará abrir o iTunes no seu computador Windows. Começar, Conecte-se à sua conta Apple e clique em Navegar a partir do menu no topo. Na lista, você encontrará Replay: suas melhores músicas por ano .

Então, é assim que você pode encontrar / reproduzir o Apple Music no seu PC com Windows.

Encontre suas músicas mais tocadas da Apple Music no Android

Se você for um usuário de smartphone Android, poderá baixar e instalar o Apple Music em seu dispositivo Android se for um usuário Android. Funciona de forma idêntica da mesma forma que em um iPhone. O uso do recurso Replay da Apple Music também será possível se você tiver uma assinatura. No seu dispositivo Android, você pode encontrar as músicas mais tocadas do Apple Music seguindo estas etapas:

No dispositivo Android, abra o Música da Apple aplicativo. Agora, clique no Ouça agora guia localizada na parte inferior da tela. Navegue até o Replay: suas melhores músicas por ano pasta. Vá para a pasta Replay por um ano e toque em Toque.

Resultado final

Você pode acompanhar quais músicas, álbuns e artistas ouviu com mais frequência no Apple Music visualizando seu histórico de músicas. Com base nas estatísticas do Apple Music, você pode criar uma única lista de reprodução chamada Replay a cada ano. Já lhe explicamos como encontre/reproduza o replay do Apple Music 2022. Portanto, esperamos que você ache este guia útil. Mas, se você ainda tiver dúvidas ou perguntas, comente abaixo e nos avise.

